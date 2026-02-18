У роботі Google, YouTube та Cloudflare стався масштабний збій. Коли та чому це було раніше

Попередній масштабний збій стався через помилку у системі, яка контролює активність ботів на сайтах

В ніч на середу, 18 лютого, виникли масштабні технічні проблеми в роботі хмарних сервісів Google, AWS та Cloudflare. Про збій повідомили сотні тисяч користувачів по всьому світу.

Що треба знати:

Користувачі по всьому світу стикнулись з проблемою роботи різних мереж та платформ

Люди скаржаться на неможливість отримати доступ до пошукової системи Google

Збій у роботі Cloudflare може вплинути на роботу тисяч інших вебсайтів та додатків

Про це свідчать дані сервісу відстеження збоїв Downdetector. Також є проблеми у роботі сервісів YouTube: користувачі масово повідомляють про неможливість отримати доступ до пошукової системи Google, поштового сервісу Gmail та відеохостингу YouTube.

За даними платформи, на збої в роботі сервісів вже поскаржилися понад 500 тисяч користувачів. Проблеми мають глобальний характер і фіксуються у різних країнах світу. На момент публікації причина масштабного збою невідома.

Збій в роботі сервісів

Також користувачі повідомляють про збої у роботі гіперскейлерів — Amazon Web Services (AWS) та Cloudflare. Cloudflare — це компанія-посередник, що надає послуги мережі доставки контенту та хмарної безпеки. Збої в її роботі можуть негативно вплинути на роботу тисяч інших вебсайтів та додатків, які використовують їхні сервіси.

Попередній збій в роботі Cloudflare

У листопаді минулого року у мережі стався глобальний збій у Cloudflare. Виникли проблеми в роботі мережі Х, Spotify та деяких платформ, серед яких Google.

Наступного дня компанія заявила, що проблеми виникли через помилку у системі Bot Management, що контролює активність ботів на сайтах. Через неправильні налаштування бази даних системи робочий файл збільшився удвічі, і програмне забезпечення не змогло його обробити.

Як розповідав "Телеграф", 12 січня було зафіксовано проблеми в роботі окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України. Основна причина — перебої з електропостачанням.