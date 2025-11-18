Принесли ляльку і плакати. Нардепи зірвали засідання Ради і влаштували шоу на трибуні (відео)

Двох міністрів так і не звільнили, проте вимагають й інших змін

Народні депутати України не змогли звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук. Засідання збирали саме через питання, проте голосування так і не відбулось — трибуну Верховної ради заблокували з вимогою більш масштабних кадрових рішень.

Що потрібно знати

Трибуну заблокували депутати "Європейської Солідарності"

Опозиція розпочала збір підписів за відставку всього Кабміну

19 листопада зранку парламент може повернутися до голосування

Очікуються й інші відставки

Згідно з прямою трансляцією, заблокували трибуну депутати партії "Європейська Солідарність" під головуванням Петра Порошенка. Депутати скандували "Уряд геть".

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 листопада вранці Рада все ж таки може проголосувати відставку двох міністрів — Галущенка та Гринчук. Також, готується відставка віце-прем’єра Олексія Кулеби — йому начебто пропонують піти "за власним бажанням". Саме Кулеба, за даними джерел Железняка, може стати наступним фігурантом розслідування НАБУ, тож намагаються уникнути повторення попередніх скандалів. Він також наголосив — частина парламентаріїв вважають, що кадрові рішення забарились, тож очікують більш радикальних кроків.

Що відбувалось в Раді

Нардеп Дмитро Разумков приніс ляльку Карлсона, зазначивши, що хоч один має бути в залі. "Вони показали пропєлєр та полетіли з держави", — сказав Разумков. Зазначимо, що під цим псевдо у плівках НАБУ начебто фігурує бізнесмен Тимур Міндіч. Вочевидь Разумков зібрав спільний образ.

Дмитро Разумков з лялькою /Кадр з трансляції

Партія "ЄС" також розпочала збір підписів за відставку уряду. Порошенко не проминув провести аналогію з казкою про "Алі-Бабу та 40 розбійників".

Ми сьогодні не дамо голосувати цих двох міністрів. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд "Алі-Баби" Петро Порошенко, лідер "Європейської солідарності"

У блокувальників трибуни також є питання щодо голови Держслужби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, Антимонопольного комітету, членів спостережних рад. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву, а пізніше закрив засідання.

Перед початком пленарного засідання нардеп Железняк (партія "Голос") зазначав, що "виглядає так, що сьогодні парламентського дня не буде. Достатньо широкий консенсус різних політичних сил та депутатів, що рішення по Гринчук та Галущенко замало".

Раніше "Телеграф" розповідав, ким можуть замінити цих двох міністрів після звільнення. Питання про це було піднято внаслідок розслідування НАБУ щодо корупційної схеми на "Енергоатомі", у якій фігурують колишній міністр енергетики, а нині міністр юстиції Галущенко, бізнесмен Тимур Міндіч та інші. Йдеться, зокрема ймовірне відмивання сотень мільйонів доларів. Міністерка Гринчук фігурує у розслідуванні, але відкидає порушення закону. Нагадаємо, новий уряд сформували тільки в липні.