Зеленський покликав Путіна до Києва. Коли глава РФ був в Україні востаннє і чому

Український лідер пояснив, чому раптом почали звучати запрошення до Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російським головою Володимиром Путіним у Москві є неможливою. Натомість він запросив Путіна до української столиці, де той був востаннє понад 10 років тому.

Що потрібно знати:

Зеленський упевнений, що запрошення до Москви звучать тоді, коли РФ насправді не зацікавлена у зустрічі

Путін публічно був запрошений до Києва для зустрічі із Зеленським

Останній візит Володимира Путіна до Києва відбувся у липні 2013 року

Про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами. Зеленський також припустив, що Путін просто не хоче, щоб ця зустріч відбулася і тому робить неможливі запрошення, на які точно буде відмова.

Я також можу запросити його до Києва, хай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він зважиться звісно. Але якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, тоді звучать ці запрошення до Москви наголосив Зеленський.

Передісторія:

28 січня помічник російського голови Володимира Путіна Юрій Ушаков запросив Зеленського до Москви для зустрічі з Путіним і нібито дав "гарантії безпеки" під час перебування там.

"Головне, щоб ці контакти були добре підготовлені. Це перше. А по-друге, щоб вони були орієнтовані на досягнення конкретних, позитивних результатів. І президент наш теж кілька разів говорив, що якщо Зеленський справді готовий до зустрічі, то ми, будь ласка, запрошуємо його до Москви і при цьому гарантовано забезпечимо його безпеку та необхідні умови для роботи", — говорив Ушаков.

Коли Путін був у Києві востаннє був у Києві

Російський голова приїжджав до столиці України у липні 2013 року. На той час президентом країни був Віктор Янукович. Тоді Путін разом із главою Російської православної церкви Кирилом (Гундяєвим) відвідав Київ з нагоди річниці Хрещення Русі. У рамках візиту він взяв участь у богослужінні на Володимирській гірці разом із Януковичем, який згодом залишив країну.

Володимир Путін у Києві у 2013 році. Фото: ТСН

На заході було помічено і Петра Порошенка зі своєю дружиною Мариною.

Петро Порошенко. Фото: ТСН

До речі, тоді Володимир Зеленський не займався політикою і був відомий як актор, продюсер, учасник телепроектів, гуморист і керівник студії "Квартал 95". На той час йому було 35 років.

