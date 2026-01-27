"Скотиняки", корови і кліп з червоними вилами: яскраві цитати та меми про Олега Ляшка (фото)

З перформансів політика часто народжувалися іскрометні меми

Відомий політик, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко з 2022 року захищає Україну в лавах ЗСУ. За час роботи в парламенті він відзначився епатажною поведінкою та смішними висловлюваннями, які переросли у меми.

Що відомо:

Олег Ляшко був одним із найепатажніших народних депутатів п’яти скликань поспіль (з 2006 по 2019 роки)

Політик запам’ятався фразою про "скотиняк", своїм "сільським стилем" та іншими смішними цитатами

Найяскравіші цитати та меми про Олега Ляшка

Олег Ляшко став одним із найепатажніших політиків багато в чому завдяки своєму вибуховому темпераменту, різким словам та реакціям, які неможливо було не "розтягти" на цитати.

Олег Ляшко, Фото: УНІАН

Найкультовішою стала його фраза про "скотиняк", що пролунала вперше в 2017 році з трибуни парламенту. Користувачі пам’ятають її досі:

Якщо 450 депутатів не можуть ходити до зали, не можуть працювати, то маю тоді питання: а навіщо, скотиняки, ви тут потрібні і чому люди повинні вам платити зарплату Олег Ляшко

Після цього слово міцно закріпилося у його образі. Ляшко почав активно використовувати його на адресу політичних опонентів, особливо під час емоційних парламентських баталій.

Різка лексика лише посилила його репутацію "людини з народу", яка не підбирає виразів і говорить так, як думає багато хто. У результаті "скотиняки" стали масово використовувати в пародіях, фотожабах та мемах.

Меми про Олега Ляшка

Серед найепатажніших витівок Олега Ляшка особливе місце посідає акція 2016 року біля будівлі уряду, коли він привів із собою три корови. Цей мітинг був частиною протесту з вимогою підвищити закупівельні ціни на молоко та підтримати українських селян.

Олег Ляшко з коровами біля Кабміну, Фото: Олег Ляшко/Facebook

Камери зафіксували момент, коли політик демонстративно годував корів, гладив їх і навіть цілував у носи. Тоді Ляшко емоційно заявив :

Радикали зупинять цей урядовий геноцид! Україна починається із села та корови! Олег Ляшко

Фраза миттєво розійшлася за новинами та соцмережами, остаточно закріпивши за ним репутацію політика, який віддає перевагу яскравим перформансам.

Олег Ляшко став героєм мемів

Різкі слова взагалі стали невід’ємною часткою його риторики. Протягом кар’єри Ляшко не раз називав "паразитами" та "дармоїдами" колег-депутатів, а також корумпованих чиновників

Воля народу – нікого немає. Паразити! Забирайтеся і не повертайтеся, скотиняки Олег Ляшко

Яскраві меми про Олега Ляшка

Окремою фішкою Ляшка став образ із вилами, з цим атрибутом він неодноразово з’являвся на публічних заходах, а 2020 року навіть зняв кліп. У ньому Ляшко постав у образі сільського жителя, який одягає червоний плащ, бере червоні вила і вирушає рятувати світ.

Обговорюваним інцидентом став виступ політика у 2011 році, де він був проти законопроекту про ринок землі. Ляшко виніс до трибуни пакет із чорноземом, почав його нюхати та цілувати, а потім, за твердженнями очевидців та повідомленнями ЗМІ, з’їв невелику жменю прямо перед камерами.

Але при цьому епатажі та яскравих перформансах, у 2022 році Олег Ляшко мобілізувався до ЗСУ і став захищати Україну від російських окупантів. Сьогодні він служить у складі 63-ї окремої механізованої бригади, де обіймає посаду командира батальйону безпілотних систем управління.

Олег Ляшко з 2022 року служить у ЗСУ

Його підрозділ увійшов до ТОП-10 щодо ефективності знищення ворога за допомогою дронів. У середу, 26 січня, Володимир Зеленський нагородив колишнього народного депутата орденом "За заслуги" – нагороду вручили під час презентації системи "Е-бали".

Володимир Зеленський нагородив орденом Олега Ляшка

