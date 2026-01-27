"Скотиняки", коровы и клип с красными вилами: яркие цитаты и мемы про Олега Ляшко (фото)

Из перформансов политика часто рождались искрометные мемы

Известный политик, лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 2022 года защищает Украину в рядах ВСУ. За время работы в парламенте он отличился эпатажным поведением и смешными высказываниями, которые переросли в мемы.

Что известно:

Олег Ляшко был одним из самых эпатажных народных депутатов пяти созывов подряд (с 2006 по 2019 годы)

Политик запомнился фразой о "скотыняках", своим "сельским стилем" и другими смешными цитатами

Самые яркие цитаты и мемы про Олега Ляшко

Олег Ляшко стал одним из самых эпатажных политиков во многом благодаря своему взрывному темпераменту, резким словам и реакциям, которые невозможно было не "растащить" на цитаты.

Олег Ляшко, Фото: УНИАН

Самой культовой стала его фраза о "скотиняках", прозвучавшая вперые в 2017 году с трибуны парламента. Пользователи помнят ее до сих пор:

Если 450 депутатов не могут ходить в зал, не могут работать, то у меня тогда вопрос: а зачем, скотиняки, вы здесь нужны и почему люди должны вам платить зарплату Олег Ляшко

После этого слово прочно закрепилось в его публичном образе. Ляшко начал активно использовать его в адрес политических оппонентов, особенно во время эмоциональных парламентских баталий.

Резкая лексика лишь усилила его репутацию "человека из народа", который не подбирает выражений и говорит так, как думают многие. В итоге "скотиняки" стали массово использовать в пародиях, фотожабах и мемах.

Мемы про Олега Ляшка

Среди самых эпатажных выходок Олега Ляшко особое место занимает акция 2016 года у здания правительства, когда он привел с собой три коровы. Этот митинг был частью протеста с требованием повысить закупочные цены на молоко и поддержать украинских селян.

Олег Ляшко с коровами возле Кабмина, Фото: Олег Ляшко / Facebook

Камеры зафиксировали момент, когда политик демонстративно кормил коров, гладил их и даже целовал в носы. Тогда Ляшко эмоционально заявил:

Радикалы остановят этот правительственный геноцид! Украина начинается с деревни и коровы! Олег Ляшко

Фраза мгновенно разошлась по новостям и соцсетям, окончательно закрепив за ним репутацию политика, который предпочитает яркие перформансы.

Олег Ляшко стал героем мемов

Резкие слова вообще стали неотъемлемойчастью его риторики. На протяжении карьеры Ляшко не раз называл "паразитами" и "дармоедами" коллег-депутатов, а также коррумпированных чиновников

Воли народа — никого нет. Паразиты! Убирайтесь и не возвращайтесь, скотиняки Олег Ляшко

Яркие мемы про Олега Ляшко

Отдельной фишкой Ляшко стал образ с вилами, с этим атрибутом он неоднократно появлялся на публичных мероприятиях, а в 2020 году даже снял клип. В нем Ляшко предстал в образе сельского жителя, который надевает красный плащ, берет красные вилы и отправляется спасать мир.

Обсуждаемым инцидентом стало выступление политика в 2011 году, где он был против законопроекта о рынке земли. Ляшко вынес к трибуне пакет с черноземом, начал его нюхать и целовать, а затем, по утверждениям очевидцев и сообщениям СМИ, съел небольшую горсть прямо перед камерами.

Но при всем этом эпатаже и ярких перформансах, в 2022 году Олег Ляшко мобилизовался в ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов. Сегодня он служит в составе 63-й отдельной механизированной бригады, где занимает должность командира батальона беспилотных систем управления.

Олег Ляшко с 2022 году служит в ВСУ

Его подразделение вошло в ТОП-10 по эффективности уничтожения врага с помощью дронов. В среду, 26 января, Владимир Зеленский наградил бывшего народного депутата орденом "За заслуги" — награду вручили во время презентации системы "Е-балы".

Владимир Зеленский наградил орденом Олега Ляшко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился экс-депутат Олег Ляшко,. Он немного постарел.