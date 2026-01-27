Укр

"Скотиняки", коровы и клип с красными вилами: яркие цитаты и мемы про Олега Ляшко (фото)

Катерина Любимова
Читати українською
Олег Ляшко Новость обновлена 27 января 2026, 20:56
Из перформансов политика часто рождались искрометные мемы

Известный политик, лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 2022 года защищает Украину в рядах ВСУ. За время работы в парламенте он отличился эпатажным поведением и смешными высказываниями, которые переросли в мемы.

Что известно:

  • Олег Ляшко был одним из самых эпатажных народных депутатов пяти созывов подряд (с 2006 по 2019 годы)
  • Политик запомнился фразой о "скотыняках", своим "сельским стилем" и другими смешными цитатами

Самые яркие цитаты и мемы про Олега Ляшко

Олег Ляшко стал одним из самых эпатажных политиков во многом благодаря своему взрывному темпераменту, резким словам и реакциям, которые невозможно было не "растащить" на цитаты.

Олег Ляшко
Олег Ляшко, Фото: УНИАН

Самой культовой стала его фраза о "скотиняках", прозвучавшая вперые в 2017 году с трибуны парламента. Пользователи помнят ее до сих пор:

Если 450 депутатов не могут ходить в зал, не могут работать, то у меня тогда вопрос: а зачем, скотиняки, вы здесь нужны и почему люди должны вам платить зарплату

Олег Ляшко

После этого слово прочно закрепилось в его публичном образе. Ляшко начал активно использовать его в адрес политических оппонентов, особенно во время эмоциональных парламентских баталий.

Резкая лексика лишь усилила его репутацию "человека из народа", который не подбирает выражений и говорит так, как думают многие. В итоге "скотиняки" стали массово использовать в пародиях, фотожабах и мемах.

Мемы про Олега Ляшка
Мемы про Олега Ляшка

Среди самых эпатажных выходок Олега Ляшко особое место занимает акция 2016 года у здания правительства, когда он привел с собой три коровы. Этот митинг был частью протеста с требованием повысить закупочные цены на молоко и поддержать украинских селян.

Олег Ляшко с коровами возле Кабмина
Олег Ляшко с коровами возле Кабмина, Фото: Олег Ляшко / Facebook

Камеры зафиксировали момент, когда политик демонстративно кормил коров, гладил их и даже целовал в носы. Тогда Ляшко эмоционально заявил:

Радикалы остановят этот правительственный геноцид! Украина начинается с деревни и коровы!

Олег Ляшко

Фраза мгновенно разошлась по новостям и соцсетям, окончательно закрепив за ним репутацию политика, который предпочитает яркие перформансы.

Олег Ляшко мемы
Олег Ляшко стал героем мемов

Резкие слова вообще стали неотъемлемойчастью его риторики. На протяжении карьеры Ляшко не раз называл "паразитами" и "дармоедами" коллег-депутатов, а также коррумпированных чиновников

Воли народа — никого нет. Паразиты! Убирайтесь и не возвращайтесь, скотиняки

Олег Ляшко

Яркие мемы про Олега Ляшко
Яркие мемы про Олега Ляшко

Отдельной фишкой Ляшко стал образ с вилами, с этим атрибутом он неоднократно появлялся на публичных мероприятиях, а в 2020 году даже снял клип. В нем Ляшко предстал в образе сельского жителя, который надевает красный плащ, берет красные вилы и отправляется спасать мир.

Обсуждаемым инцидентом стало выступление политика в 2011 году, где он был против законопроекта о рынке земли. Ляшко вынес к трибуне пакет с черноземом, начал его нюхать и целовать, а затем, по утверждениям очевидцев и сообщениям СМИ, съел небольшую горсть прямо перед камерами.

Но при всем этом эпатаже и ярких перформансах, в 2022 году Олег Ляшко мобилизовался в ВСУ и стал на защиту Украины от российских оккупантов. Сегодня он служит в составе 63-й отдельной механизированной бригады, где занимает должность командира батальона беспилотных систем управления.

Олег Ляшко служит в ВСУ
Олег Ляшко с 2022 году служит в ВСУ

Его подразделение вошло в ТОП-10 по эффективности уничтожения врага с помощью дронов. В среду, 26 января, Владимир Зеленский наградил бывшего народного депутата орденом "За заслуги" — награду вручили во время презентации системы "Е-балы".

Владимир Зеленский наградил орденом Олега Ляшко
Владимир Зеленский наградил орденом Олега Ляшко

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменился экс-депутат Олег Ляшко,. Он немного постарел.

