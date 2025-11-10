Зброя США прибуває до України, готуються нові пакети: в НАТО розкрили "Телеграфу" деталі

Альянс продовжує координувати допомогу для Києва

Згідно з даними американського видання Axios, через урядовий шатдаун в США було затримано постачання озброєння для підтримки союзників по НАТО та України на понад п’ять мільярдів доларів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чи вплинула пауза у роботі американського уряду на ініціативу НАТО PURL, за якою європейські союзники купляють зброю в Вашингтона для України.

"Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові поставки тривають. У роботі PURL не було жодних перерв — обладнання продовжує надходити, і нові партії вже прибувають до України", — сказав виданню посадовець НАТО.

PURL або "Список пріоритетних потреб України" передбачає надання українській стороні критично важливого американського обладнання, фінансованого європейськими союзниками та Канадою. НАТО координує постачання, зокрема через NSATU — командування в німецькому Вісбадені.

"Військові поставки включають засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне обладнання", — додав посадовець.

За його словами, окрім уже профінансованих пакетів у межах PURL, "низка союзників працює над новими зобов’язаннями".

"Ми вітаємо постійну демонстрацію союзниками своєї прихильності до підтримки України в скрутний для неї час і сподіваємося, що найближчим часом до них приєднаються й інші союзники, які вже працюють над додатковими пакетами допомоги.

Підтримка, що надається через PURL, доповнює інші чинні ініціативи на підтримку України, зокрема трастові фонди NSATU та CAP (Comprehensive Assistance Package — фонд, який надає нелетальну допомогу Україні — Ред.), а також низку інших союзницьких програм, які й надалі відіграють життєво важливу роль", — сказав посадовець Альянсу.

Як пояснював раніше "Телеграф", європейський оборонний сектор, попри низку позитивних тенденцій, поки що не здатен самотужки покрити військові потреби Києва, тому стояло питання створення моделі, за якою США продовжили б давати зброю, європейських аналогів якій немає.

У Штатах так само чудово розуміли, що Україна залежна від західних оборонних рішень, і що будь-яка пауза у військовій допомозі має негативний вплив на полі бою, а також може спонукати Кремль до продовження агресії.

Тому невдовзі після саміту НАТО в Гаазі у липні та довгоочікуваного потепління у відносинах між Вашингтоном та європейськими столицями, виникла ініціатива, не лише критично важлива для української сторони, але й фінансова вигідна для американської.

14 липня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні, під час якої американський президент гордо заявив про угоду між США та НАТО, і що відтепер Америка не платитиме за зброю для України.

Уже 5 серпня Північноатлантичний альянс розгорнув ініціативу PURL. Зробити це так швидко дозволили налагоджена Альянсом інфраструктура — "мозковий центр" у Вісбадені та допоміжні вузли в містах поблизу українського кордону.

Пріоритетом є оперативне постачання зброї американського виробництва, яка вже перебувала на європейських складах. Особливо — боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони, які потрібні для захисту українських міст від російських дронових та ракетних атак. Зокрема, мова про системи Patriot.

Кожен пакет допомоги оцінюється у 500 мільйонів доларів. За місяць їх формується щонайменше два. Один із чиновників у Брюсселі висловлював оцінку, що зброя за PURL справляє "реальний вплив на полі бою".