Трамп знову накинувся на Зеленського та заговорив про гарантії безпеки. Свіжі заяви президента США

Американський лідер заявив, що в план "дещо додали"

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито не подобається американський "мирний план". Глава Штатів також сказав, що він готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована.

Що треба знати:

Напередодні чергового раунду переговорів щодо мирного плану у Парижі Трамп знову звинуватив Зеленського у непоступливості

Американський лідер підтвердив, що в разі укладання угоди про припинення війни, США готові допомогти Україні з безпекою

Глава США не відповів чітко, чи братимуть американські представники участь у зустрічі у Парижі 13 грудня

Про те, що Зеленському нібито не подобається "мирний план"

Як сказав Трамп в Білому домі, "люди Зеленського", ймовірно, маючи на увазі українську переговорну групу нібито "були в захваті" від розробленої угоди. А ось Зеленський, за словами Трампа — ні.

Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до досягнення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до досягнення угоди. Насправді крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї угоди. Знаєте, ми дещо туди додали, Дональд Трамп

Про готовність США надати Україні гарантії безпеки

Також в розмові з журналістами президент США підтвердив, що готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб мирна угода була реалізована. Журналісти нагадали, що в липні Трамп дав зобов'язання Європі брати участь у миротворчому контингенті, якщо буде досягнуто мирної угоди. Тоді йшлося про повітряну підтримку, розвідку тощо.

Це називається "угода з безпеки"… Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло, — відповів глава США

Про те, чи будуть представники США на переговорах у Парижі 13 грудня

Трамп розповів більше про те, як зараз виглядає мирний план. За його словами, документ складається з чотирьох або п'яти різних частин, і процес складний, оскільки йдеться про території. При цьому американський лідер чітко не відповів, чи будуть представники США брати участь у переговорах у Парижі 13 грудня для обговорення спірних питань майбутньої угоди. Планувалося, що в консультаціях братимуть участь Україна, Європа та США.

У суботу буде зустріч… Ми сказали, що братимемо участь, якщо вважатимемо, що є гарний шанс домогтися результату. Вони хочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні. І ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо побачимо хороший шанс (на укладення угоди — ред.). Ми не хочемо витрачати багато часу… ми хочемо, щоб усе було врегульовано, — сказав Трамп

Про позицію США щодо війни Росії проти України

Президент США знову заявив, що США дали Києву "близько 300-350 млрд доларів, але нічого не отримали натомість". Також похвалився угодою про рідкоземельні метали.

Я в підсумку отримав рідкоземельні метали натомість, хоча я не витрачав гроші. І зараз ми продаємо зброю НАТО. Ми продаємо зброю за повною ціною… Вони, ймовірно, розподіляють цю зброю Україні, Дональд Трамп

Глава Білого дому наголосив, що Штати не беруть участі у війні, а беруть участь у переговорах, тому що Україна і Європа хочуть залученості США. За його словами, війна в Україні не зачіпає США, якщо тільки все не вийде з-під контролю. В іншому випадку, додав Трамп, такі речі закінчуються світовими війнами. Однак Вашингтон цього не хоче.

Нагадаємо, у недавньому інтерв’ю Трамп знову заявив, що саме Україна "блокує" мирний план і має погодитись на умови завершення війни, які просувають Штати. Про те, як сприймати такі заяви та якими можуть бути наслідки для України, "Телеграф" поговорив із головою Інституту американістики Владиславом Фарапоновим.