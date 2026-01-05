Зеленський звільняє Малюка, але з нюансом. Назвали ім'я нового глави СБУ

Очільник Служби безпеки вже прокоментував зміну посади

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Василь Малюк більше не буде главою Служби безпеки України, проте він залишається працювати в СБУ. Як повідомив радник президента України Дмитро Литвин, тимчасово виконувати обов'язки голови СБУ буде глава "Альфи" генерал-майор Євген Хмара.

Що треба знати:

За даними "УП", Малюк не хотів писати заяву на звільнення, як вимагав президент

Він мотивував відмову тим, що у нього на завершальній стадії перебуває кілька операцій масштабу "Павутини"

Саме такою роботою, за словами Зеленського, Малюк і займатиметься надалі

Тепер Малюк займатиметься асиметричними операціями проти російських окупантів, написав Зеленський у Telegram.

Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ, Володимир Зеленський

Володимир Зеленський та Василь Малюк

Малюка понизили? — Що кажуть в ОП

На питання "чи це означає, що Малюка лишили в СБУ, але чомусь понизили?", в Офісі президента відповіли журналістам: "Не означає. Це СБУ, а не якась політична позиція, де одразу все можна розказати", зазначили в ОП.

На питання, як буде називатися нова посада Малюка, в ОП відповіли: "Іноді напрямок має значення більше, ніж посада, коли це стосується операцій у війні, і конкретною посадою неможливо окреслити увесь напрямок, тому що під це задіяні різні підрозділи. Сам Василь Васильович визначив, що краще сказати, що він залишається саме в системі СБУ, не вказуючи один якийсь підрозділ".

Як сам Малюк прокоментував зміни

Малюк написав, що йде з посади голови Служби безпеки. Проте залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.

Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України, Василь Малюк

