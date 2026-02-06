Днями Харків знову накриють люті морози. Коли та чи надовго затримається холоднеча
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В місті та області знову буде дуже холодно
Невдовзі Україну накриє третя хвиля морозів. У Харкові температура повітря опуститься до -20 градусів.
Синоптик Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків розповіла "Телеграфу", що похолодання очікується вже на початку наступного тижня. Посилення морозів принесе антициклон. Найхолоднішими днями стануть 9 та 10 лютого.
Погода у Харкові 9-10 лютого
За прогнозом Українського гідрометцентру, 9 лютого вночі на Харківщині прогнозується -10 -12 градусів. Вдень збережеться така ж температура. У вівторок, 10 лютого вночі стовпчики термометрів опустяться до 18-20 градусів морозу, в денні години — 8-10 градусів нижче нуля.
За розрахунками сайта meteofor, морози 9-10 лютого будуть трохи нижчими. Мінімально стовпчики термометрів у Харкові опустяться до 16 градусів морозу.
Популярний погодний сайт sinoptik.ua на початку наступного тижня прогнозує у Харкові мінімальну температуру 9 лютого на рівні -14 градусів. Найхолоднішим буде 10 лютого, коли стовпчики термометрів опустяться до -18.
Вже наступного дня стане тепліше. А у четвер, 12 лютого, прогнозується до +4 градусів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що з 9 лютого в деяких регіонах термометри можуть показати до -23 градусів. Проте, на щастя, екстремальні морози не затримаються надовго.