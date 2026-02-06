Днями Харків знову накриють люті морози. Коли та чи надовго затримається холоднеча

В місті та області знову буде дуже холодно

Невдовзі Україну накриє третя хвиля морозів. У Харкові температура повітря опуститься до -20 градусів.

Синоптик Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків розповіла "Телеграфу", що похолодання очікується вже на початку наступного тижня. Посилення морозів принесе антициклон. Найхолоднішими днями стануть 9 та 10 лютого.

Погода у Харкові 9-10 лютого

За прогнозом Українського гідрометцентру, 9 лютого вночі на Харківщині прогнозується -10 -12 градусів. Вдень збережеться така ж температура. У вівторок, 10 лютого вночі стовпчики термометрів опустяться до 18-20 градусів морозу, в денні години — 8-10 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди у Харкові 9 лютого

Прогноз погоди у Харкові 10 лютого

За розрахунками сайта meteofor, морози 9-10 лютого будуть трохи нижчими. Мінімально стовпчики термометрів у Харкові опустяться до 16 градусів морозу.

Прогноз погоди у Харкові, meteofor

Популярний погодний сайт sinoptik.ua на початку наступного тижня прогнозує у Харкові мінімальну температуру 9 лютого на рівні -14 градусів. Найхолоднішим буде 10 лютого, коли стовпчики термометрів опустяться до -18.

Погода у Харкові на тиждень, sinoptik.ua

Вже наступного дня стане тепліше. А у четвер, 12 лютого, прогнозується до +4 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 9 лютого в деяких регіонах термометри можуть показати до -23 градусів. Проте, на щастя, екстремальні морози не затримаються надовго.