Вступ до НАТО відкладається: Кулеба назвав три головних гарантії безпеки для України

Через об'єктивні обставини, Україна не стане членом НАТО в найближчі роки

Світова спільнота не поспішає надавати гарантії безпеки для України. З усіх боків звучить багато пропозицій, але найбільш реальними виглядають лише три.

Про це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі. Окрім НАТО існують й інші можливості захистити Україну.

"Насправді, гарантій безпеки для України всього три. Перша — це системні, масштабні, зрозумілі постачання зброї та амуніції збоку США та ЕС", — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що це не повинні бути загальні слова, що протягом наступних 10 років Америка і Європа будуть підтримувати ЗСУ. А конкретна передача, наприклад, двох батарей ППО, або 2 мільйонів артилерійських снарядів, танків, дронів, ракет і т.і., щороку, наступні 10 років.

"Друга гарантія безпеки — це членство України в Європейському союзі. Тому що ця війна почалася в 2014 році та переросла в повномасштабне вторгнення Росії, через те, що Путін вірив в те, що Україна, це така собі, сіра або буферна зона, яку він має право забрати собі", — розповів Кулеба.

Дмитро Кулеба

Ексміністр зазначив, що для розв'язання питання війни є два шляхи. Це зникнення Росії, або долучення України до європейської спільноти, щоб довести очільнику Кремля, що Україна не буферна зона між ним та Заходом.

"Думаю, що у другого варіанта кращі шанси. Більше того, ЄС створювався, в тому числі, як оборонний союз, який прописаний набагато чіткіше, ніж Статут НАТО. Просто його не розвивали. Але, в перспективі, з ЄС можна побудувати організацію подібну до НАТО", — вказав Кулеба.

А третьою гарантією безпеки, за його словами, є відбудова України та її фінансова підтримка протягом найближчих років. Ексміністр зазначив, що тільки стабільність в середині держави допоможе в проведенні необхідних реформ, без "сповзання" в політичний популізм.

"Дуже важливо дати змогу українському бізнесу відновитись, після всіх руйнувань і збитків, принесених війною. Оскільки, я завжди це казав, ЗСУ та українські підприємці є тими стовпами, що втримали країну над прірвою", — сказав Кулеба.

Він додав, що ці три гарантії виглядають найбільш реальними. Оскільки, членство в НАТО або інші опції не особливо підтримуються адміністрацією президента США.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Дмитро Кулеба пояснив, чому Китаю не підходить ні перемога, ні поразка Росії у війні проти України.