Майже весна: коли на Кіровоградщині потеплішає після -14 градусів

Показники на термометрах різко підскочать до +4 градусів

В Олександрії з 6 лютого очікується помітна зміна погоди. Після періоду зимових морозів температура поступово підвищиться до плюсових значень.

Такі коливання триватимуть близько тижня і супроводжуватимуться опадами. Прогнозом поділились у "Meteofor".

Прогноз погоди на найближчі 10 днів

З 6 лютого в місті утримається холодна зимова погода. Вдень температура становитиме близько 3 градусів морозу, а вночі опустилась до 8 градусів нижче нуля. Синоптики прогнозують можливий сніг.

Вже 7-8 лютого мороз дещо послабшає, однак залишатиметься відчутним. У денні години температура коливатиметься від 2 до 1 градусу морозу. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до 7…3 градусів нижче нуля. Очікується сніг з дощем.

Погода в Олександрії. Фото: Meteofor

Найхолодніший період очікується 9-11 лютого. У цей час вночі температура може знижуватися до 14…13 градусів морозу. Вдень також зберігатиметься холод — від 7 до 3 мінусових градусів. Переважатиме суха та більш сонячна погода, однак іноді буде йти сніг.

Починаючи з 12 лютого, погодні умови почнуть різко змінюватися. Уночі температура підвищиться до приблизно 2 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до 2 градусів тепла. У цей день можливі опади у вигляді мокрого снігу, що може спричинити ожеледицю на дорогах і тротуарах.

13-15 лютого в Олександрії встановиться значно тепліша погода. Уночі температура коливатиметься від 0 до 1 градуса тепла, а вдень повітря прогріватиметься до +3…+4 градусів. Очікується хмарність і дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні прогнозується третя хвиля морозів. Синоптик Тернопільського обласного гідрометцентру Оксана Озимків спрогнозувала, в які вихідні буде найхолодніше.