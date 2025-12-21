В 62 года выглядит круче Мелании. Бывшая жена Трампа сегодня щеголяет в коротких шортах и мини-юбках

В свои 62 года она остается в отличной форме

Марла Мейплз является американской актрисой и продюсером. С 1993 по 1999 год она была замужем за королем недвижимости и нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Что нужно знать:

Бывшая жена Дональда Трампа живет яркой публичной жизнью и сохраняет с ним хорошие отношения

Марла демонстрирует спортивную форму и следит за собой даже в 62 года

Она ведет соцсети, участвует в телепроектах и недавно стала бабушкой

Марла Мейплз — вторая официальная супруга Дональда Трампа и мать его дочери Тиффани. После развода она получила компенсацию в размере 2,5 миллиона долларов, а также алименты на содержание дочери. Сегодня Марла — известная актриса и медийная персона. В свои 62 года она находится в отличной форме и с уверенностью выбирает эффектные, откровенные образы.

Фото: Getty Images

Ранее СМИ писали, что после развода много лет спустя Дональд находится в дружеских отношениях с экс-возлюбленной и даже разрешает ей пользоваться его частной резиденцией Мар-а-Лаго во Флориде. Как выяснилось, это очень бесит первую леди США Меланию Трамп.

Фото: Getty Images

Как сейчас выглядит Марла Мейплз

Бывшая Трампа выстроила успешную актерскую карьеру, активно участвует в различных телепроектах, светских мероприятиях и сегодня активно ведет социальные сети, где делится яркими моментами своей жизни. На ее страницу в Инстаграме подписано свыше 260 тысяч человек.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В мае 2025 года Марла впервые стала бабушкой — ее дочь Тиффани родила сына. Чтобы не терять форму, Мейплз питается органическими продуктами и активно заниматься физическими упражнениями, йогой. В 62 года она не боится надевать мини-юбки, короткие шорты и обтягивающие вещи.

Марла Мейплз. Фото: instagram.com/itsmarlamaples Марла Мейплз. Фото: instagram.com/itsmarlamaples

На странице Марлы опубликовано видео, где она тренируется. В 62 год такая фигура — результат здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.

Марла регулярно выступает в роли спикера на семинарах, посвященных женскому вдохновению, благополучию, духовному развитию и мотивации. Активно занимается благотворительной деятельностью.

Марла с 32-летней дочерью Тиффани. Фото: instagram.com/itsmarlamaples

Ранее мы писали о свадьбе российского диктатора Путина. Посмотрите, как бывший КГБист выглядел 42 года назад.