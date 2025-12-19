Вийшла заміж за КДБіста, розлучилася з диктатором. Як Путін і його дружина Людмила виглядали у день весілля
-
-
Їхнє весілля у 1983 році тривало два дні
Російський президент Володимир Путін, який не залишає спроби захопити Україну на третій рік повномасштабної війни, був одружений з Людмилою Шкребньовою. Одружився він з нею під час своєї роботи у КДБ.
Що потрібно знати:
- Володимир Путін та Людмила Шкребньова одружилися у липні 1983 року
- На той момент він служив у структурах КДБ, а вона працювала бортпровідницею
- Після розлучення у 2013 році ЗМІ неодноразово обговорювали чутки про можливі романи Путіна
Одруження Путіна та Шкребньової відбулося 28 липня 1983 року — рівно 42 роки тому. На той момент Людмилі було 25 років, вона працювала бортпровідницею, а 30-річний уродженець Ленінграда (нині Санкт-Петербург) уже будував кар’єру у структурах КДБ.
Весільні урочистості молодят, які познайомилися на концерті артиста Аркадія Райкіна, розтяглися на два дні: перший день пара провела у родинному колі, а другий — у компанії товаришів по службі Путіна.
Зовнішній вигляд пари відповідав радянським традиціям того часу. Майбутній голова Росії з’явився на знімках у суворому темному костюмі та краватці в смужку, а Людмила — у витонченій мереживній сукні з пишною фатою.
Сімейний союз Путіних тривав майже три десятиліття. За роки шлюбу у подружжя офіційно народилися дві дочки: Марія та Катерина. Про завершення стосунків та розлучення подружжя оголосило у червні 2013 року.
Надалі у ЗМІ неодноразово з’являлися чутки про можливий зв’язок Путіна з російською гімнасткою Аліною Кабаєвою, проте офіційного підтвердження вони не отримали. Крім того, подейкують, що у Кабаєвої з’явилася суперниця — диктатор міг покласти око на молоду фігуристку Аліну Загітову.
Нагадаємо, що 19 грудня 2025 року Путін виступив із новими агресивними заявами. Зокрема, сказав, що цілі його війни проти України (яку він називає "СВО") "безумовно буде досягнуто".