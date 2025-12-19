Вийшла заміж за КДБіста, розлучилася з диктатором. Як Путін і його дружина Людмила виглядали у день весілля

Їхнє весілля у 1983 році тривало два дні

Російський президент Володимир Путін, який не залишає спроби захопити Україну на третій рік повномасштабної війни, був одружений з Людмилою Шкребньовою. Одружився він з нею під час своєї роботи у КДБ.

Що потрібно знати:

Володимир Путін та Людмила Шкребньова одружилися у липні 1983 року

На той момент він служив у структурах КДБ, а вона працювала бортпровідницею

Після розлучення у 2013 році ЗМІ неодноразово обговорювали чутки про можливі романи Путіна

Володимир та Людмила Путіни в молодості

Одруження Путіна та Шкребньової відбулося 28 липня 1983 року — рівно 42 роки тому. На той момент Людмилі було 25 років, вона працювала бортпровідницею, а 30-річний уродженець Ленінграда (нині Санкт-Петербург) уже будував кар’єру у структурах КДБ.

Путін і Шкребньова в день весілля на набережній у Санкт-Петербурзі

Весільні урочистості молодят, які познайомилися на концерті артиста Аркадія Райкіна, розтяглися на два дні: перший день пара провела у родинному колі, а другий — у компанії товаришів по службі Путіна.

Зовнішній вигляд пари відповідав радянським традиціям того часу. Майбутній голова Росії з’явився на знімках у суворому темному костюмі та краватці в смужку, а Людмила — у витонченій мереживній сукні з пишною фатою.

Сімейний союз Путіних тривав майже три десятиліття. За роки шлюбу у подружжя офіційно народилися дві дочки: Марія та Катерина. Про завершення стосунків та розлучення подружжя оголосило у червні 2013 року.

Путіни зі старшою дочкою Машею

Дочки Путіна Катя та Маша у дитинстві

Дочки Путіна

Надалі у ЗМІ неодноразово з’являлися чутки про можливий зв’язок Путіна з російською гімнасткою Аліною Кабаєвою, проте офіційного підтвердження вони не отримали. Крім того, подейкують, що у Кабаєвої з’явилася суперниця — диктатор міг покласти око на молоду фігуристку Аліну Загітову.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що 19 грудня 2025 року Путін виступив із новими агресивними заявами. Зокрема, сказав, що цілі його війни проти України (яку він називає "СВО") "безумовно буде досягнуто".