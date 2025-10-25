Пропагандисти зраділи іменитому гостеві

У суботу, 25 жовтня, у Казані (Росія) Еррол Маск, батько Ілона Маска, був помічений на матчі Континентальної хокейної ліги (КХЛ) "Ак Барс" — "Адмірал". До речі, президент РФ Володимир Путін заявляв, що саме він вигадав КХЛ.

Що потрібно знати:

Еррол Маск перебуває з візитом у Татарстані

Батько мільярдера відвідав хокейний матч у Казані

Російські пропагандисти обмилували відомого гостя, який своїми висловлюваннями підтримує РФ та Путіна

Поява Маска-старшого в Росії викликала захоплення у російських пропагандистів. Про це повідомляє "Телеграф".

79-річний Еррол накинув на себе шарфик "Ак Барс", а в російському клубі повідомили, що він вболіває за казанську команду. Пресслужба "Ак Барс" також розмістила фото "Маска-старшого".

Еррол Маск, батько Ілона Маска, сьогодні вболіває за "Ак Барс". Чекаємо на Еррола Маска в етері "Ак Барс Шоу" у другій перерві! "Ак Барс"

Еррол Маск

Також організатори матчу порівняли Маска-старшого із голлівудським актором Аль Пачіно.

Російські пропагандистські видання відразу поширили новину про приїзд зіркового підприємця із Заходу. У мережі також є інтерв’ю Маска-старшого російським ЗМІ, де він хвалив Казань. Наприклад, Еррол заявив, що обов’язково порекомендує своїм синам відвідати Татарстан.

Зазначимо, Маск-старший привселюдно захоплювався Путіним. Наприклад, у червні 2025 року у Москві на форумі "Future 2050" він охарактеризував голову Кремля як "сильного лідера, яким захоплюється його родина". Також Еррол нахвалював столицю Росії, порівнюючи її зі Стародавнім Римом та заперечував агресію РФ проти України.

Тільки пізніше можна зрозуміти, хто справді розпочав війну. Еррол Маск

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026. Міжнародні санкції проти російського хокею розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.