Що робитиме Росія у разі підписання мирної угоди: у НАТО описали детальний сценарій

Вимоги Росії залишаються неприйнятними, попри дипломатичні зусилля переговорників, наголошують у НАТО

Ситуація, яка склалася з переговорами, дуже динамічна. Переговорники прикладають багато зусиль, намагаючись зламати глухий кут, але ознак того, що позиція Росії змінилася й вона готова зробити якісь змістовні поступки, немає.

Країни Північноатлантичного альянсу зосередилися на підтримці України єдиним способом, який може забезпечити тривалий мирний договір — переконати Володимира Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою. Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав високопосадовець НАТО, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Що треба знати

РФ вимагає виведення ЗСУ з п’яти областей, включно з тими, які не контролює повністю

Москва прагне зупинити західну військову підтримку України та домогтися політичних змін

НАТО акцентує увагу на умовах, які стримуватимуть російську агресію

Заяви Володимира Путіна минулого тижня чітко показали, що територіальні вимоги Росії залишаються чинними, як і його заклик до українського нейтралітету та скарги щодо так званих корінних причин війни.

Росія, зазначив представник НАТО, наполягає на повному виведенні українських сил зі всіх п’яти областей, на які вона претендує, включно з територіями, які вона зараз не контролює і не контролюватиме у короткостроковій чи середньостроковій перспективі.

"Москва прагнутиме максимально ослабити військові можливості України, щоб прокласти шлях для подальшої агресії", — наголосив він.

Високопосадовець НАТО пояснив, що це означає зупинку західної підтримки України та відмову від ідеї присутності європейських військ на українській території.

"Росія також прагне побачити зміну уряду в Україні найближчим часом, навіть попри те, що українці навряд чи коли-небудь оберуть проросійський уряд", — продовжив він.

Разом із нечіткими культурними вимогами щодо внутрішніх українських процесів це означає, що після укладення угоди Росія намагатиметься відновити своїх проксі та втрутитися у внутрішні політичні процеси.

"Нарешті, необхідно чітко домовитися про умови, моніторинг, верифікацію та надійні гарантії безпеки для України на майбутнє", — резюмував високопосадовець НАТО.

Нагадаємо, 2 грудня глава Росії Володимир Путін зробив низку заяв. Він не обійшовся без погроз на адресу України та Європи.