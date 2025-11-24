Висіли на волосині: з’явилися нові деталі про переговори між США та Україною — ЗМІ

Україні вдалося зберегти працездатне партнерство та діалог з американцями

Переговори між Вашингтоном і Києвом мало не зазнали невдачі ще до їхнього початку. Атмосфера у Женеві була дуже напружена.

Американська команда прибула до Швейцарії розчарована витоком інформації про "мирний план" у засоби масової інформації ще за кілька днів до зустрічі. Потрібно було майже дві години переговорів між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та держсекретарем Марко Рубіо, щоб знизити напругу та розпочати конструктивну бесіду, розповів Financial Times перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Що потрібно знати

Україна та США спільно переробили спірний план

Найчутливіші питання вирішуватимуть Зеленський та Трамп

Попередній документ порушував українські червоні лінії

США та Україна розробили нову мирну угоду з 19 пунктів, але залишили найбільш політично чутливі елементи на розсуд президентів.

Вашингтон чинив тиск на Київ, щоб той погодився на пропозицію з 28 пунктів, яку було розроблено офіційними особами США та Росії та яка перетнула декілька українських червоних ліній. Спільними зусиллями проєкт документа був ретельно перероблений.

Андрій Єрмак та Марко Рубіо

Після кількох годин переговорів команди США та України досягли угод з кількох питань, але "помістили в дужки" найбільш спірні пункти, включаючи територіальні питання та відносини між НАТО, Росією та США. Рішення щодо них прийматимуть Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

За словами Кислиці, українській делегації не було доручено приймати рішення щодо територій, оскільки початковий проєкт плану пропонував, що це, згідно з Конституцією, вимагатиме національного референдуму.

Новий проєкт, за словами Кислиці, мало нагадував версію мирної пропозиції, що раніше просочилася. "Від оригінальної версії залишилося дуже мало речей", — сказав Сергій Кислиця, додавши, що Україна може піти на компроміс за деякими пунктами. Однак, констатував він, буде потрібно політичне рішення лідерів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що європейські чиновники пропонують власні напрацювання за майбутньою мирною угодою.