Путін злякав зовнішнім виглядом під час візиту до Індії: що з ним (фото)

Фото зустрічі Володимира Путіна та Нарендри Моді з’явилися у соцмережах

Під час офіційного візиту до Індії 73-річний глава Росії Володимир Путін перебуває не у найкращій формі. Про це свідчать фотографії, що з’являються у мережі.

На одному з кадрів, розміщеному прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у своєму Х-акаунті, це особливо помітно.

На знімку видно, що обличчя керівника Кремля сильно розпливлося, а очі нагадують щілини. Потрібно врахувати, що фото зроблено у невдалому ракурсі, знизу. Однак його 75-річний візаві, знятий у тому ж ракурсі, виглядає нормально та ще й здоровішим і молодшим.

Володимир Путін та Нарендра Моді в Нью-Делі 4 грудня 2025 року

Можна припустити, що причиною такого вигляду Путіна є свіжа ін’єкція ботоксу. Звичайно, офіційної підтвердженої інформації про втручання у зовнішність Путіна не існує. Однак користувачі мережі, журналісти та лікарі впевнені, що він багато років намагається зберегти молодість, вдаючись до послуг косметологів та пластичних хірургів. Багато експертів зазначають, як змінилася міміка російського диктатора, що також є одним із наслідків уколів ботулотоксину.

Крім дивних змін у формі обличчя, коли голову керівника Кремля буквально роздмухує, як зараз, впадає в око, що обличчя Путіна виглядає набагато молодшим, ніж його руки. Кисті диктатора вкриті старечими зморшками та венами, що здулися. Це яскраво демонструє і вказане фото.

Нагадаємо, в соцмережах поширюється інформація, що в аеропорту Нью-Делі було помічено літак Bombardier Global 5000 (RA-73577). Цим бортом часто користувалася молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.