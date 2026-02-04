На Київ чекає друга хвиля морозів: коли чекати лютого холоду та снігу

Причиною низьких температур стане просування арктичного повітря з північного сходу Європи

Київ накриє друга хвиля морозів у лютому Перед цим у столиці короткочасно потеплішає.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, згідно з розрахунками фахівців із сайту Meteofor, з 9 по 11 лютого у Києві очікуються морози. У цей час стовпчики термометрів триматимуться на рівні -5-16 градусів. Однак перед цим синоптики очікують невелике потепління — з 5 по 8 число до -3-8 градусів з нинішніх -8-18 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу.

Другу хвилю морозів прогнозують також і синоптики Meteo.ua. Вони припускають, що з 9 по 11 лютого температура повітря у столиці буде на рівні -9-20 градусів. До цього буде відносно тепло – 0-5 градусів. Також у деякі дні можливі опади.

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

