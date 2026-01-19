Не из-за мышей. Почему местность Мышеловка в Киеве имеет такое название

Название возникло в результате трудностей перевода

В Киеве есть местность с забавным названием — Мышеловка. Ранее на этой территории было село, которое с 1923 года стало частью Голосеевского района столицы.

Мышеловка — почему киевская местность получила такое название

Мышеловка простирается вдоль проспекта Науки, идет по Китаевской улице и Голосеевскому лесу. К ней прилегают Багриновая гора, Голосеев, Китаев, Корчеватое и Пирогово.

Мышеловка на карте

Раньше эту территорию занимало село с похожим названием — Мишаловка. Название связано с тем, пишет "Новости live", что в XVII веке там построили мельницу, которая могла молоть сразу несколько видов зерна. То есть там мішали-змішували. Отсюда и название — Мишаловка.

Мышеловка в середине XIX века. Иллюстрация: Доминик Пьер Де ля Флиз,1854 год

По мнению исследователей, Мишаловка превратилась в Мышеловку из-за ошибочного перевода. Какой-то чиновник Российской империи услышал украинское мішаловка как мышеловка, и так и записал название села.

Сюда как в мышеловку заманивали врагов?

В Советское время существовало объяснение, что якобы во Вторую мировую, в этот район, как в мышеловку, заманили фашистов и перебили. Однако "Мышеловка" была обозначена на картах еще задолго до войны.

Сейчас есть подобное объяснение, но с другими действующими лицами – казаками Хмельницкого и литовцами Радзивилла. Но эта версия тоже не сходится с реальностью. Дело в том, что восстание Богдана Хмельницкого началось в 1648 году, а поселок Мишаловка упоминается как владение Печерского монастыря еще в 1618 году.

Мышеловка — что там расположено

Киевская Мышеловка раскинулась в живописных местах с обильными лесными насаждениями. Около Мышеловского яра, недалеко от улицы Квитки-Основьяненко, есть рекреационная зона с озером и сквером.

Мышеловское озеро

В районе Мышеловка расположен Белобровский карьер, действует частный дом престарелых. Мышеловское кладбище является одним из двух полностью закрытых кладбищ Киева.

