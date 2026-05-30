Польша - Украина: где и когда бесплатно смотреть первый матч Мальдеры

Сине-желтые сыграют первый товарищеский матч в 2026 году

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины по футболу проведет свой первый матч с новым главным тренером Андреа Мальдерой. Итальянец в середине мая официально возглавил Сине-желтых.

Что нужно знать

Польша принимает Украину

Обе сборные не попали на ЧМ-2026

Мальдера — первый иностранец во главе национальной команды Украины

В прямом эфире в Украине матч против Польши покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба транслятора.

Посмотреть игру Польша — Украина на MEGOGO можно по подпискам "Оптимальная", MEGOPACK, "Спорт", MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. Стоимость подписки составляет от 161 грн/месяц. Бесплатно посмотреть матч можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Отметим, встреча Польша — Украина пройдет во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена", начало игры в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Польша также провалила стыковой раунд и не попала на Мундиаль.