"Бавария" - ПСЖ: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Европейские гранды сыграют за путевку в финал главного еврокубка

В среду, 6 мая, "Бавария" примет "Пари Сен-Жермен" в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды забили 9 голов на двоих.

Что нужно знать

"Бавария" принимает ПСЖ на "Арене Мюнхен"

В первой игре парижане обыграли мюнхенцев со счетом 5:4

Победитель сыграет в финале ЛЧ против "Арсенала"

Парижане между играми с мюнхенцами в ЛЧ умудрились потерять очки в чемпионате Франции в игре с "Лорьяном" (2:2). "Бавария" на внутренней арене также сыграла вничью (с "Хайденхаймом" — 3:3), правда мюнхенский клуб уже обеспечил себе чемпионство. Несмотря на гостевое поражение в первой встрече, немецкий коллектив смотрится фаворитом в этой паре, правда, пройти парижский барьер будет очень тяжело.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. В 1/4 финала мюнхенцы прошли "Реал" (6:4). ПСЖ, в свою очередь, в стыковом раунде выбил "Монако" (5:4), затем прошел "Челси" (8:2) и "Ливерпуль" (4:0). В финале ЛЧ победитель противостояния ПСЖ и "Баварии" сыграет против "Арсенала", который выбил из полуфинала "Атлетико".