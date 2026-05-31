Флаг России на глазах у Забарного: жена Сафонова спровоцировала скандал на финале Лиги чемпионов (видео)

Российский триколор таки появился на финале Лиги чемпионов

В субботу, 30 мая, французский ПСЖ победил английский "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. После матча Марина Кондратюк, жена российского вратаря парижан Матвея Сафонова появилась на поле с флагом России.

Что нужно знать

ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Жена Сафонова вынесла самодельный флаг РФ на поле

Забарный праздновал триумф с флагом Украины

Момент попал на видео и завирусился в сети, сообщает "Телеграф". Украинский защитник парижан Илья Забарный праздновал победу с желто-синим флагом и наверняка видел супругу Сафонова с триколором.

Судя по соцсетям Марины она сделала флаг РФ из подручных средств.

Марина Кондратюк с флагом России на финале Лиги чемпионов/Фото: instagram.com/kondraaa

Забарный праздновал свою дебютную победу в Лиге чемпионов с флагом Украины. Он стал четвертым украинцем, побеждавшим в ЛЧ. До него это делали Андрей Шевченко ("Милан"), Анатолий Тимощук ("Бавария") и Андрей Лунин ("Реал").

Илья Забарный с трофеем Лиги чемпионов/Фото: Gett Images

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).