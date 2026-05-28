Сборная Украины по мини-футболу на Евро-2026: расписание и результаты матчей (видео)
Сине-желтые сыграют на главном турнире года
В четверг, 28 мая, сборная Украины по мини-футболу стартует на чемпионате Европы-2026. Турнир проходит в Братиславе (Словакия).
Что нужно знать
- 24 лучшие команды Европы сыграют за заветный трофей
- Турнир пройдет с 27 мая по 4 июня 2026 года
- Все поединки национальной команды покажут в Украине
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей национальной команды на престижных соревнованиях. Сине-желтые начнут свой путь на турнире с группового этапа, где нашей команде предстоит сыграть против Бельгии, Сербии и Турции. В Украине все игры Сине-желтых в прямом эфире покажет "Київстар ТБ".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины на Евро-2026 по мини-футболу (обновляется)
Четверг, 28 мая
13:15 — Украина — Бельгия
Пятница, 29 мая
15:30 — Украина — Турция
Суббота, 30 мая
22:15 — Сербия — Украина
Состав сборной Украины на Евро-2026 по мини-футболу
Напомним, сборная Украины по футзалу также выступала на чемпионате Европы-2026. Там наша команда дошла до 1/4 финала.