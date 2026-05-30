Жена футболиста сборной России прозрела после поездки в Европу: "Только в РФ ненавидят..."
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россиянка прошлась по соотечественникам
Милана, жена левого вингера "Пари НН" Вячеслава Грулева отдохнула в Сербии. После поездки она опубликовала резонансный пост о РФ.
Что нужно знать
- Грулева провела отпуск в Сербии
- По приезду она раскритиковала россиян за косые взгляды на матерей с маленькими детьми
- Вячеслав был заигран за сборную России U-21
Соответствующую публикацию Милана разместила на своей странице в Instagram. По ее словам, "в России ненавидят детей", хотя во всем мире на детей реагируют с добротой.
Сербы — очень открытые и общительные. Всегда рады обсудить что-нибудь.
То, чему нам бы у них поучиться: дети – часть общества. Здесь не смотрят косо на семью с кричащим ребенком. Здесь старшее поколение много помогает с детьми. Здесь все улыбаются и рады детям! Кстати, у меня ощущение, что только в России ненавидят детей.
В Грузии, Турции, Кипре, ОАЭ, Мальдивы – всегда улыбались, угощали, спрашивали, как зовут, помогали. Но как только садишься в самолет обратно – цыкающие тетки и надменные взгляды.
27-летний Вячеслав сыграл 27 матчей на клубном уровне, в которых отметился 3 голами. Грулев выступал за молодежную сборную России. Вячеслав и его супруга Милана воспитывают двоих детей: Мирославу (родилась 25 июня 2022 года) и Варвару (родилась 3 января 2025 года).
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран. Накануне команда РФ проиграла Египту в товарищеском матче.