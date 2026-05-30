Жена футболиста сборной России прозрела после поездки в Европу: "Только в РФ ненавидят..."

Сербы — очень открытые и общительные. Всегда рады обсудить что-нибудь.

То, чему нам бы у них поучиться: дети – часть общества. Здесь не смотрят косо на семью с кричащим ребенком. Здесь старшее поколение много помогает с детьми. Здесь все улыбаются и рады детям! Кстати, у меня ощущение, что только в России ненавидят детей.

В Грузии, Турции, Кипре, ОАЭ, Мальдивы – всегда улыбались, угощали, спрашивали, как зовут, помогали. Но как только садишься в самолет обратно – цыкающие тетки и надменные взгляды.