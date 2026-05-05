"Арсенал" - "Атлетико": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Битва за финал пройдет в Британии

Во вторник, 5 мая, "Арсенал" примет "Атлетико" в рамкаха второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды победителя не выявили (1:1).

Что нужно знать

"Арсенал" в Лондоне примет "Атлетико"

В первой игре команды обменялись голами с пенальти

Победитель выйдет в финал Лиги чемпионов

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Атлетико". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра показала, что "Арсенал", который на бумаге был однозначным фаворитом, таким не является. Испанцы лишь чудо не победили в первой встрече, нанеся 18 ударов по воротам соперников. Тем не менее Канониры играют дома, что дает им большую веру в победу и выход в финал турнира.

Напомним, "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов прошло "Брюгге" (общий счет 7:4), "Тоттенхэм" (7:5) и "Барселону" (3:2). Канониры, в свою очередь, выбили из турнира "Байер" (3:1) и "Спортинг" (1:0).

Отметим, в финале ЛЧ "Атлетико"/"Арсенал" сыграет с победителем противостояния ПСЖ и "Баварии". К слову, парижане выиграли первую дуэль со счетом 5:4. Битва за главный еврокубок пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия).