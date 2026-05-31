Польша - Украина: онлайн-трансляция матча
Сине-желтые проведут первую игру под руководством нового главного тренера
В воскресенье, 31 мая, сборные Украины и Польши сыграют товарищеский поединок. Встреча состоится во Вроцлаве.
Что нужно знать
- Польша принимает Украину
- Обе команды провалились в отборе на ЧМ-2026
- У Сине-желтых новый тренерский штаб
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Польша — Украина. Игра, которая пройдет на "Тарчиньски Арена", начнется в 18:30 по киевскому времени.
Официальная заявка сборной Украины:
Неудачники стыкового раунда отбора на чемпионат мира по футболу-2026 проведут контрольный поединок. Поляки имеют преимущество домашнего поля, а также лучшую статистику очных встреч — в последних 3 матчах Польша обыгрывала Украину. Добавим, что букмекеры и искусственный интеллект отдают предпочтение хозяевам, а игру в прямом эфире можно посмотреть в Украине по ТВ.
Напомним, в середине мая 2026 года итальянец Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации. Польша также провалила стыковой раунд и не попала на Мундиаль, проиграв шведам в финальном раунде квалификации.