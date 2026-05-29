Ярмоленко остался в "Динамо" ради одного: как внешне менялся футболист на протяжении карьеры (фото)
Андрей Николаевич стал легендой в "Динамо"
В пятницу, 29 мая, "Динамо" продлило контракт с легендой клуба Андреем Ярмоленко. 36-летний вингер сборной Украины остается в клубном футболе еще на год.
Что нужно знать
- "Динамо" и Ярмоленко продлили контракт
- Андрей близок к бомбардирскому рекорду Шацких
- Как выглядел футболист в детстве и юности
Об этом сообщила пресс-служба Бело-синих. Игрок пришел в киевский клуб в далеком 2007 году за 250 тысяч евро.
Сейчас Андрей (123 мяча) близок к тому, чтобы побить бомбардирский рекорд Максима Шацких (124 мяча) по количеству голов в чемпионатах Украины. Для этого вингеру "Динамо" необходимо забить 2 мяча (по некоторым данным один).
Начиналась карьера будущей звезды украинского футбола в Чернигове, где он выступал за местную "Десну".
После перехода в "Динамо" Андрей провел год в дубле, после чего перешел в основную команду.
Затем в карьере Андрея были "Боруссия" Д, "Вест Хэм" и "Аль-Айн" (ОАЭ), после чего он вернулся в "Динамо".
Что касается сборной Украины, то Ярмоленко (46 голов) близок к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко (48). К слову, новый главный тренер Сине-желтых Андреа Мальдера хочет видеть Андрея в составе национальной команды. Добавим, что Ярмола сыграл за сборную Украины на четырех Евро.
Отметим, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне заняли 4-е место, а в Кубке Украины Бело-синие добыли легкую победу после того, как выбили "Шахтер" в 1/8 финала.