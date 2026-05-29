Ярмоленко остался в "Динамо" ради одного: как внешне менялся футболист на протяжении карьеры (фото)

Андрей Николаевич стал легендой в "Динамо"

В пятницу, 29 мая, "Динамо" продлило контракт с легендой клуба Андреем Ярмоленко. 36-летний вингер сборной Украины остается в клубном футболе еще на год.

Об этом сообщила пресс-служба Бело-синих. Игрок пришел в киевский клуб в далеком 2007 году за 250 тысяч евро.

Сейчас Андрей (123 мяча) близок к тому, чтобы побить бомбардирский рекорд Максима Шацких (124 мяча) по количеству голов в чемпионатах Украины. Для этого вингеру "Динамо" необходимо забить 2 мяча (по некоторым данным один).

Начиналась карьера будущей звезды украинского футбола в Чернигове, где он выступал за местную "Десну".

Юный Андрей Ярмоленко с родителями и сестрой/Фото из семейного архива

Андрей Ярмоленко в детстве/Фото из семейного архива

Бывший президент "Десны" Иван Чаус и Андрей Ярмоленко/Фото из архива Ивана Чауса

После перехода в "Динамо" Андрей провел год в дубле, после чего перешел в основную команду.

Андрей Ярмоленко в 2009 году/Фото: Getty Images

Затем в карьере Андрея были "Боруссия" Д, "Вест Хэм" и "Аль-Айн" (ОАЭ), после чего он вернулся в "Динамо".

Андрей Ярмоленко в "Боруссии" Дортмунд/Фото: Getty Images

Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме"/Фото: Getty Images

Андрей Ярмоленко в "Аль-Айне"/Фото: Getty Images

Андрей Ярмоленко выиграл Кубок Украины-2026/Фото: ФК "Динамо"

Что касается сборной Украины, то Ярмоленко (46 голов) близок к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко (48). К слову, новый главный тренер Сине-желтых Андреа Мальдера хочет видеть Андрея в составе национальной команды. Добавим, что Ярмола сыграл за сборную Украины на четырех Евро.

Андрей Ярмоленко на чемпионатах Европы/Фото: Getty Images

Отметим, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне заняли 4-е место, а в Кубке Украины Бело-синие добыли легкую победу после того, как выбили "Шахтер" в 1/8 финала.