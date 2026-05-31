Жена российского вратаря ПСЖ осквернила государственный флаг (видео)
Россиянка уничтожила флаг Франции, чтобы сделать российский триколор
Марина Кондратюк, жена российского вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова показала, из чего сделала российский триколор на финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 ПСЖ — "Арсенал" (1:1, 4:3 по пенальти). Оказалось, что она сделала флаг РФ из французского триколора.
Что нужно знать
- ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов
- Жена Сафонова вынесла самодельный флаг РФ на поле
- Оказалось, что Марина сделала российский триколор из флага Франции
Соответствующее видео Кондратюк опубликовала на своем telegram-канале. Также она прокомментировала свои действия.
Я купила и привезла флаг специально перед финалом, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом. И в итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, — триколор Франции. Вот так, собственно, был произведен наш флаг.
Отметим, во Франции есть законы, запрещающие публичные оскорбления флага Франции. Согласно Article R645-15 Кодекса Франции, уничтожение, повреждение или использование французского триколора в оскорбительной манере в общественных местах (а также публичное распространение изображений таких действий) наказывается штрафом до 1500 евро. Займутся ли французские правоохранители Кондратюк пока не ясно.
В сети также считают, что Марину могут наказать за осквернение флага Франции.
Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).