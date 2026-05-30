ПСЖ и "Арсенал" определили победителя Лиги чемпионов в футбольной лотерее (видео)

Команды довели дело до серии пенальти

В субботу, 30 мая, в Будапеште (Венгрия) состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Пари Сен-Жермен" принимал "Арсенал".

Хаверц открыл счет в матче

Дембеле сравнял с пенальти

Победитель определился в серии 11-метровых ударов

Встреча, проходившая на "Пушкаш Арене", завершилась со счетом 1:1 в основное время и овертаймы, а в серии пенальти триумфовали футболисты ПСЖ — 4:3. Об этом сообщает "Телеграф". Видео предоставлено Megogo.

Уже в дебюте первого тайма Канониры шокировали ПСЖ. Маркиньос неудачно выбил мяч в центре поля, после чего Кай Хаверц под острым углом вышел один на один с кипером парижан и мощным ударом прошил вратаря. Французский клуб за первые 45 минут практически ничего не создал у ворот англичан, а с дальними угрозами блестяще справлялся голкипер Пушкарей Давид Райя.

В начале второго тайма Хвича Кварацхелия своими индивидуальными действиями заработал пенальти для своей команды. Реализовал "приговор" Усман Дембеле. В итоге встреча перетекла в дополнительные таймы и серию пенальти. В футбольной лотерее победу отпраздновали игроки ПСЖ. Добавим, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный попал в заявку на игру, но вышел на поле лишь в начале второго экстра-тайма. Таким образом, ПСЖ выиграл Лигу чемпионов во второй раз подряд.

ПСЖ – "Арсенал" — 1:1 (4:3 – пен.)

Голы: Дембеле, 65 (пен.) – Хаверц, 6 (пен.)

Предупреждения: Невеш, 90+6, Мендещ, 117 – К. Москера, 47, Сака, 54, Йокерес, 98, Райс, 103

ПСЖ: Cафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос (Забарный, 106), Хакими – Невеш, Витинья (Бералдо, 106), Руис (Заир-Эмери, 95) – Кварацхелия (Баркола, 83), Дембеле (Рамуш, 90+6), Дуэ.

"Арсенал": Райя – Инкапье, Габриэл, Салиба, К. Москера (Тимбер, 66) – Льюис-Скелли (Субименди, 91), Эдегор (Йокерес, 66), Райс – Троссар (Мартинелли, 83), Хаверц (Эзе, 91), Сака (Мадуэке, 83).

Статистика матча ПСЖ - "Арсенал"

Напомним, "Арсенал" выиграл основной этап Лиги чемпионов 2025/26, ПСЖ занял 11-е место. В стыковом раунде ЛЧ парижане выбили "Монако" (5:4 по итогам двух матчей), затем прошли "Челси" (8:2), "Ливерпуль" (4:0) и "Баварию" (6:5). Канониры, в свою очередь, начали плей-офф с 1/8 финала, где выбили из турнира "Байер" (3:1), после чего прошли "Спортинг" (1:0) и "Атлетико" (2:1).

Ранее определились победители Лиги Европы и Лиги конференций. В ЛЕ победу отпраздновала "Астон Вилла", а в ЛК — "Кристал Пэлас".