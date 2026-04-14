"Ливерпуль" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Красные попытаются дать бой действующим обладателем трофея Лиги чемпионов

Во вторник, 14 апреля, "Ливерпуль" примет "Пари Сен-Жермен" в рамках второй игры 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первом матче парижане добыли впечатляющую победу со счетом 2:0.

Что нужно знать

ПСЖ в первом матче победил "Ливерпуль"

Парижане — действующие чемпионы ЛЧ

Рассудит игру итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — ПСЖ. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" — ПСЖ (обновляется)

ПСЖ ради Лиги чемпионов перенес игру чемпионата Франции, а вот "Ливерпуль" не смог отдохнуть. Между матча с французами мерсисайдцы обыграли "Фулхэм" со счетом 2:0. Тем не менее Красные способны обыграть ПСЖ дома, правда, для выхода в полуфинал им необходимо забивать как минимум 2 гола.

Отметим, Победитель 2-матчевого противостояния ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя дуэли "Реал" — "Бавария". К слову, испанцы проиграли в первой игре немцам (1:2).