Без лишних глаз: Алина Гросу показала милые кадры с крещения сына (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Первенец певцы родился чуть больше месяца назад
Известная украинская певица Алина Гросу, которая в апреле 2026 впервые стала мамой, поделилась важным событием в своей жизни. Артистка сообщила, что крестила своего маленького сына и показала трогательные кадры из церкви.
Соответствующее видео Гросу опубликовала в соцсетях. На кадрах певица нежно держит малыша на руках во время таинства крещения. Для особого события артистка выбрала вышитое платье, а сам ролик получился очень теплым и милым. В то же время лицо ребенка пока не демонстрирует публике.
Подробностями крещения исполнительница делиться не стала. Она не назвала имен крестных родителей и не раскрыла другие детали церемонии.
В последние годы певица тщательно оберегает личную жизнь от излишнего внимания. Известно, что после неудачного первого брака с россиянином артистка снова вышла замуж. О своей второй свадьбе она сообщила в 2024 году, однако не стала публично раскрывать личность мужа.
По словам самой Гросу, ее избранник не связан с украинским шоу-бизнесом и не стремится к публичности. Поэтому певица редко показывает его в социальных сетях и практически не рассказывает о семейной жизни. Личность любимого певица также не разглашает. Только в мае 2026 звезда показала кадры с их свадьбы по случаю годовщины.
Известие о беременности артистки также стало неожиданностью для многих поклонников. Рождение сына Алина некоторое время не комментировала, а позже лишь подтвердила, что впервые стала мамой. Имя мальчика – Марк-Габриэль.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что певицу Санину "укололи" из-за мужчины за границей после ее приезда в Киев. Артистка ненадолго приехала в Украину и устроила прогулку по любимым местам столицы.