Без лишних глаз: Алина Гросу показала милые кадры с крещения сына (фото)

Первенец певцы родился чуть больше месяца назад

Известная украинская певица Алина Гросу, которая в апреле 2026 впервые стала мамой, поделилась важным событием в своей жизни. Артистка сообщила, что крестила своего маленького сына и показала трогательные кадры из церкви.

Соответствующее видео Гросу опубликовала в соцсетях. На кадрах певица нежно держит малыша на руках во время таинства крещения. Для особого события артистка выбрала вышитое платье, а сам ролик получился очень теплым и милым. В то же время лицо ребенка пока не демонстрирует публике.

Алина Гросу окрестила сына. Фото: instagram.com/alina_grosu

Подробностями крещения исполнительница делиться не стала. Она не назвала имен крестных родителей и не раскрыла другие детали церемонии.

Алина Гросу показала кадры по таинству крещения сына. Фото: instagram.com/alina_grosu

В последние годы певица тщательно оберегает личную жизнь от излишнего внимания. Известно, что после неудачного первого брака с россиянином артистка снова вышла замуж. О своей второй свадьбе она сообщила в 2024 году, однако не стала публично раскрывать личность мужа.

По словам самой Гросу, ее избранник не связан с украинским шоу-бизнесом и не стремится к публичности. Поэтому певица редко показывает его в социальных сетях и практически не рассказывает о семейной жизни. Личность любимого певица также не разглашает. Только в мае 2026 звезда показала кадры с их свадьбы по случаю годовщины.

Тайная свадьба Алины Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Известие о беременности артистки также стало неожиданностью для многих поклонников. Рождение сына Алина некоторое время не комментировала, а позже лишь подтвердила, что впервые стала мамой. Имя мальчика – Марк-Габриэль.

Алина Гросу с мужем и сыном. Фото: instagram.com/alina_grosu

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певицу Санину "укололи" из-за мужчины за границей после ее приезда в Киев. Артистка ненадолго приехала в Украину и устроила прогулку по любимым местам столицы.