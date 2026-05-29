Отбил жену у "динамовца" и история с Жириновским: скандальный футболист уехал из Украины
Игрок перешел в немецкий клуб бесплатно
В пятницу, 29 мая, правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля перешел в "Боруссию" Менхенгладбах. Ефим прославился не только своей игрой на поле, но и скандальными историями.
О переходе футболиста сообщила пресс-служба немецкой команды в Instagram. Игрок пришел в немецкий клуб свободным агентом и подписал контракт до 30 июня 2029 года.
Конопля является воспитанником Академии "Шахтера". За главную команду Горняков дебютировал в августе 2021 года и провел в футболке Оранжево-черных 114 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач. Вместе с "Шахтером" он выиграл 6 трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), завоевал 2 Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021). Также успел поиграть в аренде в черниговской "Десне".
Ефим "прославился" на всю Украину в октябре 2025 года. Футболист угодил в скандал с лайками в соцсетях. Игрок ставил "сердечки" под пророссийскими публикациями, включая пост с цитатой Владимира Жириновского, который ненавидел Украину.
Ефим тогда публично извинился, а после расследования "Шахтера" финансово помог ВСУ, однако это устроило далеко не всех.
Кроме того, Конопля также известен тем, что встречался с бывшей девушкой "динамовца" Дениса Попова, после чего женился на ней в марте 2022 года. Сейчас Ефим и Анастасия воспитывают дочь Анну-Аврору, которая родилась в декабре того же года. К слову, супруга футболиста также попадала в скандальные истории.
Напомним, "Шахтер" по итогам сезона 2025/26 дошел до полуфинала Лиги конференций, где проиграл "Кристал Пэлас", уступил "Динамо" в 1/8 Кубка Украины и выиграл золотые медали УПЛ. 26-летний Конопля забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 27 играх за Горняков.