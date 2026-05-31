Россия изменила тактику ударов? Что нужно знать клиентам Новой почты

Как безопасно пользоваться доставкой почтового оператора

В воскресенье, 31 мая, Россия нанесла удары по двум грузовым отделениям Новой почты на прифронтовых территориях. Одно из них уничтожено, другое – повреждено.

"Телеграф" разбирался, что изменилось в тактике противника и безопасно ли отправлять посылки.

Воскресные удары по Новой почте

Напомним, в первой половине воскресного дня российский БПЛА уничтожил отделение №1 Новой почты в Днепре, расположенное по адресу: ул. Солнечная Набережная, 114. Здание выгорело дотла, горели также и автомобили, припаркованные рядом. При этом сотрудники Новой почты не пострадали.

Почтовый оператор уже сообщил, что подробная информация о состоянии груза будет установлена ​​после полной ликвидации последствий попадания.

"Компания, как обычно, компенсирует клиентам объявленную стоимость уничтоженных отправлений", – говорится в публикации.

Стоит отметить, что атакованное отделение почтового оператора было грузовым, как и отделение НП №1 в Славянске Донецкой области, расположенное по адресу: ул. Центральная, 59. Последнее подверглось удару дрона ночью этих же суток. В отличие от здания в Днепре, оно было повреждено, но не уничтожено полностью.

Противник атаковал НП и раньше

Удары по инфраструктуре Новой почты нередко случались и раньше. Так, только за последний месяц целями врага стали:

отделение №300 в с. Лиманка в Одесской области 27 мая

отделение №11 в Краматорске Донецкой области 25 мая

депо №6 в Харькове 19 мая.

А 7 мая компания сообщала о DDoS-атаке.

Однако два похожих удара российских дронов выглядят не случайными, а больше напоминают новую тактику. Ведь кроме того, что они произошли за одни сутки, оба отделения были грузовыми и находились на прифронтовых территориях.

Почему россияне наносят удары по почтовым отделениям

Вместе с тем, военный обозреватель Денис Попович не считает, что в тактике врага что-то изменилось кардинально.

"Противник полагает, что средствами Новой почты могут транспортироваться товары военного назначения. То есть, они считают НП частью нашей логистики. Поэтому терминалы НП, а теперь, как видим уже и отделения, могут подвергаться ударам, когда чаще, а когда реже", — пояснил он в комментарии "Телеграфу".

Пользоваться услугами Новой почты опасно?

Весьма вероятно, что именно большие грузовые отделения НП в прифронтовых областях могли стать новой целью российских БПЛА.

Клиенты почтового оператора могут обезопасить себя, отдавая предпочтение почтоматам как для получения, так и для отправки посылок. Такой подход, кроме безопасности, комфортнее, хотя немного дороже.

Стоит отметить, что не следует пытаться сэкономить, занижая стоимость отправлений. Поскольку компания возмещает стоимость в случае уничтожения, обманете сами себя.

Напомним, в апреле "Новая почта" повысила стоимость своих услуг. Можно предположить, что, среди прочего, так оператор пытается нивелировать убытки от войны.