Определился первый финалист Лиги чемпионов: все решил один гол (видео)

Английский клуб прошел испанцев

Во вторник, 5 мая, "Арсенал" принимал "Атлетико" в рамках второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды победителя не выявили (1:1).

Встреча, проходившая на стадионе "Арсенал" в Лондоне (Великобритания), завершилась со счетом 1:0 в пользу "Арсенала". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм подарил много борьбы и полное отсутствие моментов, за исключением концовки. На 45-й минуте Троссар нанес первый удар в створ ворот, Облак отбил перед собой, а Букайо Сака добил мяч в пустые ворот, избежав офсайда.

Во втором тайме картина игры не изменилась. "Арсенал" смотрелся лучше, но без особой остроты спереди. "Атлетико" финальный штурм ворот соперника не удался, хотя в какой-то момент Пушкари были прижаты к своим воротам. Таким образом, по итогам 2-матчевого противостояния "Арсенал" шагает в финал турнира.

"Арсенал" – "Атлетико" – 1:0

Первый матч – 1:1

Гол: Сака (45)

Предупреждения: Кепа (90+5, на скамейке запасных) – Пубиль (81), Коке (90+5)

"Арсенал": Райя, Калафьори (Инкапье, 58), Габриэль, Салиба, Уайт, Льюис-Скелли (Субименди, 74), Райс, Троссар (Мартинелли, 83), Эзе (Эдегор, 58), Сака (Мадуэке, 58), Дьекереш.

"Атлетико": Облак, Руджери, Ганцко, ле Норман (Серлот, 57), Пубиль, Лукман (Молина, 57), Коке, Льоренте, Симеоне (Кардосо, 57), Альварес (Альмада, 66), Гризманн (Баэна, 66)

Статистика матча "Арсенал" - "Атлетико"

Напомним, "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов прошло "Брюгге" (общий счет 7:4), "Тоттенхэм" (7:5) и "Барселону" (3:2). Канониры, в свою очередь, выбили из турнира "Байер" (3:1) и "Спортинг" (1:0).

Отметим, в финале ЛЧ "Арсенал" сыграет с победителем противостояния ПСЖ и "Баварии". К слову, парижане выиграли первую дуэль со счетом 5:4. Битва за главный еврокубок пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия).