"Москва умоляет". В ЕС объяснили, зачем России "перемирие" на 9 мая

В Кремле уже сыплют угрозами

В Брюсселе прокомментировали просьбу России ввести перемирие с Украиной на 9 мая. В ЕС выражают скептицизм по этому поводу.

Об этом "Телеграфу" рассказали осведомленные источники в Брюсселе. Как говорит собеседник, Москва "умоляет" о перемирии, чтобы провести парад 9 мая.

Кремль хочет подпитать собственную пропаганду о якобы успехе в войне в Украине, а также традиционных исторических нарративах, связанных с этим днем. При этом если вдруг Москву во время "празднования" атакуют дроны — это пойдет в разрез со словами Кремля.

Несколько опрошенных собеседников, не уполномоченных давать публичные комментарии, выражают скептицизм по поводу прекращения огня, которое предлагает российская сторона — ведь она сама в конце концов его и срывает.

"Не нам указывать Украине, когда и на каких условиях соглашаться на предложения России", — добавил один из источников в ЕС.

Добавим, что в Кремле уже угрожают Украине из-за возможного срыва "перемирия". Там говорят, что в случае провокаций ВСУ во время парада Россия будет наносить ответные удары.

