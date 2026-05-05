Ткаченко увольняется из КГВА? Что известно о слухах и при чем здесь Кличко

В администрации уже прокомментировали ситуацию

В сети появилась информация, что якобы глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении. Журналисты Новости.LIVE говорят, что ему уже якобы ищут замену.

"Телеграф" собрал всю информацию, что известно на данный момент. Заметим, что официально Ткаченко пока никак не комментировал эту ситуацию.

Как комментирует слухи Ткаченко

Глава КГВА уже прокомментировал информацию о своем якобы увольнении. В сообщении он, вероятнее всего, косвенно указал на мэра Киева Виталия Кличко и партию "Удар", лидером которой он является.

"Вижу, что активно распространяются слухи о кадровых решениях. У некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, которые не имеют ни какой связи с реальностью", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

"Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА. Сейчас уже ищут кандидата на замену", — пишут Новости.LIVE, ссылаясь на источники.

В то же время, по данным РБК-Украина, которое обратилось за комментарием к пресс-службе Киевской городской военной администрации, информация вроде бы не подтвердилась.

"Что касается информации о заявлении начальника КГВА, которая распространяется в сети. Просим не распространять не подтвержденную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники", — говорят в КГВА.

Тимур Ткаченко. Фото: "Фейсбук"

Что известно о Тимуре Ткаченко

Родился в Киеве в 1989 году. В 2013 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международная экономика" и получил степень магистра экономики. В 2019 году получил второе высшее образование по специальности "Правоведение" в Киевском Национальном Университете имени Тараса Шевченко.

Управленскую карьеру начал в 2014 году как секретарь ГП "Внешторгиздат Украины". Далее:

2015-2016 — начальник управления КП "Киевблагоустройство".

2016-2017 — руководитель в КП "Плесо", отвечая за инвестиции в прибрежную инфраструктуру.

2018 – руководитель аппарата Голосеевской РГА.

2019 — заместитель председателя Дарницкой РГА. С января 2020 по январь 2021 года — первый заместитель директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации.

С января 2021 по май 2023 года — директор Департамента.

В августе 2023 года назначен заместителем Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

В сентябре 2024 года назначен заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

31 декабря 2024 года назначен начальником КГВА.

За время его работы была обновлена система оповещения, открыт Южный мост, а также разрешена работа такси во время комендантского часа. Кроме того, была введена ежедневная минута молчания на Крещатике.

