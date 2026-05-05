3 причины, почему Путин не решится на ядерный удар по Киеву

Эксперты назвали ключевые сдерживающие факторы

На фоне новых ядерных угроз со стороны России и заявлений об "возмездии" в случае ударов по параду в Москве 9 мая тема возможного применения ядерного оружия вновь вернулась в публичное пространство. Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на жесткую риторику Кремля, реальные предпосылки для такого сценария остаются маловероятными.

"Телеграф" пообщался с экспертами, которые назвали три причины, уменьшающие вероятность применения Россией ядерного оружия:

потеря эффективности ядерных угроз в случае реального использования, наличие у РФ других инструментов ведения войны, позволяющих достигать разрушительного эффекта, геополитические мотивы.

В то же время они наметили возможные сценарии развития событий и объяснили, как Украине действовать в нынешних условиях.

Ядерное оружие как инструмент шантажа потеряет смысл после применения

Директор Института мировой политики, журналист и историк Евгений Магда подчеркнул, главная причина – в логике ядерного сдерживания. "После того как оно будет использовано, угрожать им будет сложно", — говорит он. По его словам, ядерное оружие с 1945 года не применялось даже в период противостояния СССР и США. Его использование будет означать разрушение глобального табу и одновременно лишит Кремль одного из ключевых рычагов влияния.

Магда подчеркивает: нынешние угрозы — это, прежде всего, психологическое давление, нацеленное прежде всего не на Украину.

Ядеркой Путин давит больше на Запад, чем на Украину Директор Института мировой политики

Россия уже использует альтернативы без ядерной эскалации

Еще один аргумент Магды – наличие у России других инструментов поражения. Москва уже демонстрировала разрушительные действия, сравнимые с последствиями с тактическим ядерным оружием — но без радиационного компонента. Речь идет, в частности, о подрыве Каховской ГЭС. Это позволяет Кремлю достигать целей устрашения без рисков глобальной эскалации. "Россияне достаточно хорошо знают психологию Запада, но они не хорошо знают психологию украинцев. Соответственно, мы должны из этого исходить и это понимать", — резюмирует Магда.

Внешний фактор: ограничение со стороны мировых игроков

Представитель Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук указывает на еще один уровень сдерживания — международный. Он считает, что идет нагнетание от России в информационном поле, что связано с определенными событиями на фронте, в частности, отсутствие успехов российской армии. Все заявления — это лишь демонстрация якобы существующей силы России.

Угрозы, которые есть в отношении ядерного оружия, пусты, потому что сдерживающие факторы на геополитическом уровне все равно для России существуют, прежде всего в лице Китая. А тем более что впереди анонсирована встреча Трампа и Си Цзиньпина. Ну какой Путин будет рисковать там рассказывать о том, что он нанесет удар, а тем более делать это Сергей Братчук, спикер УДА

Об этом говорит и Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.). "На [Путина] очень давят и китайцы, и американцы. А он зависит и от тех, и от других существенно. Поэтому это больше угрозы, чем деятельность по существу", — отмечает он.

Украина должна готовиться, а РФ уже унизилась просьбами к Трампу

Игорь Романенко также оценивает, что вероятность ядерного удара по Украине минимальна: "Максимум, на что они могут пойти — например, применить "Орешник". То есть оружие не ядерное". По его оценкам, это также больше угрозы и попытки давления, и Украине все же нужно готовиться.

Нам нужно будет в скрытом режиме готовиться, находить союзников, как это делают поляки, например, и искать пути, чтобы мы восстановили ядерное оружие, как это сделал Израиль. Тогда Голда Меир высказалась, что ядерного оружия у них нет, но при необходимости — они его применяют. Вот это мудрый подход. Игорь Романенко, военный эксперт

По мнению Игоря Романенко, для Путина проведение военного парада — это вопрос престижа, поэтому ведется военно-политическая игра вокруг празднования в Москве. Так что украинскому военно-политическому руководству нужно очень осторожно сыграть свою "партию" относительно празднования парада.

"Даже то, что Путин просит Трампа применять (рычаги влияния и удержать Украину от удара по Москве 9 мая. — Ред.), это его унижение. Он человек злостный и злопамятный. Для него это уже болезненно", — замечает Романенко. По словам военного эксперта, даже если не бить по самой Москве — есть много целей вокруг нее.

"Нужно беспокоить Санкт-Петербург, Керченский мост и "пугать" если не саму Москву, то аэропорты вокруг нее. С завтрашнего дня у нас начинается остановка ведения боевых действий. Поэтому есть еще время и, на мой взгляд, такого рода действия (в случае нарушения россиянами режима тишины, объявленного Украиной 6-7 мая. — Ред.) были бы рациональными", — определяет перечень целей эксперт.

Почему тема ядерки снова стала актуальной

О рисках для Украины заговорили еще месяц назад — в апреле один из идеологов и спонсоров вторжения РФ в 2014 году российский олигарх Константин Малофеев открыто призвал к ядерному удару по Украине. Уже перед парадом 9 мая россияне начали истерику из-за риска удара со стороны Украины по Москве и начали угрожать "кратным возмездием" по Киеву.

В то же время, секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в эфире телеканала NTA заявил, что Украина должна повысить готовность к возможному применению Россией оружия массового поражения, в частности на фоне продолжения боевых действий и потерь армии РФ на фронте. Мол, в России говорят, что переломить ход войны Кремль может лишь двумя путями — проведением новой мобилизации или эскалацией с применением ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия уже атакует Украину ракетами, способными нести ядерный заряд. Среди прочего это ракеты "Циркон".