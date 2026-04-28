ПСЖ и "Бавария" устроили голевое безумие в полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 28 апреля, "Пари Сен-Жермен" принимал "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Встреча состоялась в Париже (Франция).

Команды забили 9 голов двоих

Ответная игра пройдет 6 мая в Мюнхене

Игра, проходившая на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 5:4 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм подарил болельщикам 5 голов. За "Баварию" забивали Гарри Кейн (пенальти) и Майкл Олисе, за ПСЖ — Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш и Усман Дембеле (пенальти). В целом мюнхенцы лучше атаковали позиционно, а вот парижанам удавались невероятно быстрые контратаки.

Во втором тайме феерия голов продолжилась. Хвича и Дембеле оформили по дублю, а Дайо Упомекано и Луис Диас отличились за "Баварию".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. В 1/4 финала мюнхенцы прошли "Реал" (6:4). ПСЖ, в свою очередь, в стыковом раунде выбил "Монако" (5:4), затем прошел "Челси" (8:2) и "Ливерпуль" (4:0).