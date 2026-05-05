Россияне раскачивают тему нападения на НАТО не просто так: к чему стремится Кремль

Публикации о скором нападении Москвы на страны Балтии на руку РФ

Россия целенаправленно разгоняет через западные медиа тему возможного вторжения в страны Балтии, чтобы повлиять на общественное мнение и подвергнуть сомнению готовность НАТО к коллективной обороне. Такие информационные вбросы являются частью более широкой стратегии давления и сигналов об эскалации.

Москва также требует четкой зоны военно-политического влияния, имея в виду постсоветские государства. Таким мнением с "Телеграфом" поделился политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Компания по нагнетанию страха – детище РФ

Он подчеркнул, что страна-оккупант целенаправленно нагнетает из-за западных СМИ тему возможного вторжения в страны Балтии, пытаясь повлиять на информационное пространство и подвергнуть сомнению готовность НАТО к реагированию.

"Появление информации в западных СМИ о вероятном вторжении России в страны Балтии, на мой взгляд, неслучайно. По большей части, эти сообщения инспирированы самой Россией", — считает эксперт.

Дмитрий Снегирев. Фото: Открытые источники

Москва определяет сферы влияния

Он отметил, что в последнем заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говорится, что завершение войны в Украине нуждается в гарантиях безопасности не для Киева, а для Москвы.

"То есть Россия требует четкой зоны военно-политического влияния. В этой зоне неслучайно есть государства постсоветского пространства, в частности, и страны Балтии. Напомню, 19 сентября 2025 года российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.

А уже 23 сентября Североатлантический совет собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны", – говорит политолог.

Новый закон открыл окно эскалации

На фоне сообщений в западных СМИ, в частности, Reuters, российская Государственная дума приняла закон о возможности использования вооруженных сил для защиты граждан России и русскоязычного населения, акцентировал Снегирев. То есть, по его мнению, дается четкий политический и информационный сигнал о возможности проведения гибридных операций или непосредственно военного вторжения.

"Прежде всего, этот шаг направлен на Соединенные Штаты и их союзников. Россия таким образом демонстрирует готовность к дальнейшим сценариям эскалации и фактически заявляет о своем "праве" на превентивное применение вооруженных сил для защиты собственных граждан или русскоязычного населения за рубежом", — отмечает эксперт.

Российский эксклав становится горячей точкой?

В той же канве в Калининграде состоялась встреча главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Соответственно подается сигнал странам Балтии и Польши относительно Сувалкского коридора. Москва намекает на возможность непосредственного вторжения из Беларуси российских подразделений для создания сухопутного пути, который по замыслу россиян должен соединить Беларусь с Калининградской областью.

Два ключевых тезиса российской пропаганды

"На этом фоне истерика в западных СМИ и является активной операцией российских спецслужб в информационном пространстве с целью формирования общественного мнения. Последние продвигают два тезиса. Первый — неготовность населения балтийских стран защищать собственные государства.

Второй – неготовность стран Запада применить пятую статью Устава НАТО о коллективной безопасности. В первую очередь это касается балтийских стран. В то же время, муссируется тезис о возможных территориальных уступках со стороны членов НАТО в случае оккупации балтийских стран", – объясняет политолог.

Учения НАТО – это ответ Кремлю

Снегирев резюмировал, что заявления о возможном скором захвате стран Балтии являются частью информационной кампании РФ, направленной на нагнетание страха и подрыв доверия к НАТО, в то время как подготовка масштабных учений Альянса в Эстонии свидетельствует о его готовности к противодействию российской агрессии.

