Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів: все вирішив один гол (відео)

Англійський клуб пройшов іспанців

У вівторок, 5 травня, "Арсенал" приймав "Атлетіко" у рамках другого півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. У першій грі команди переможця не виявили (1:1).

"Арсенал" у Лондоні приймав "Атлетіко"

Переможний гол на рахунку Сака

Каноніри вийшли у фінал Ліги чемпіонів

Зустріч, що проходила на стадіоні "Арсенал" у Лондоні (Велика Британія), завершилася з рахунком 1:0 на користь "Арсеналу". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм подарував багато боротьби та повну відсутність моментів, за винятком кінцівки. На 45-й хвилині Троссар завдав першого удару у рамку воріт, Облак відбив перед собою, а Букайо Сака добив м’яч у порожні ворота, уникнувши офсайду.

У другому таймі картина гри не змінилася. "Арсенал" виглядав краще, але без особливої гостроти спереду. "Атлетіко" фінальний штурм воріт суперника не вдався, хоча в якийсь момент Гармаші були притиснуті до своїх воріт. Таким чином, за підсумками 2-матчевого протистояння "Арсенал" крокує у фінал турніру.

Попередження: Кепа (90+5, на лаві запасних) – Пубіль (81), Коке (90+5)

"Арсенал": Райя, Калафйорі (Інкап'є, 58), Габріел, Саліба, Вайт, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 74), Райс, Троссар (Мартінеллі, 83), Езе (Едегор, 58), Сака (Мадуеке, 58), Дьокереш.

"Атлетіко": Облак, Руджері, Ганцко, ле Норман (Серлот, 57), Пубіль, Лукман (Моліна, 57), Коке, Льоренте, Сімеоне (Кардосо, 57), Альварес (Альмада, 66), Грізманн (Баена, 66).

Нагадаємо, "Атлетіко" у плей-оф Ліги чемпіонів пройшло "Брюгге" (загальний рахунок 7:4), "Тоттенгем" (7:5) та "Барселону" (3:2). Каноніри, своєю чергою, вибили з турніру "Баєр" (3:1) та "Спортінг" (1:0).

Зазначимо, у фіналі ЛЧ "Арсенал" зіграє з переможцем протистояння ПСЖ та "Баварії". До речі, парижани виграли першу дуель із рахунком 5:4. Битва за головний єврокубок пройде 30 травня у Будапешті (Угорщина).