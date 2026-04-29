"Атлетико" и "Арсенал" обменялись пенальти в скандальном полуфинале Лиги чемпионов (видео)
Испанский клуб доминировал, но победить не смог
В среду, 29 апреля, "Атлетико" Мадрид принимал "Арсенал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первая игра между командами прошла в Испании.
Что нужно знать
- "Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью
- Команды забивали только с пенальти
- Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне
Встреча, проходившая на стадионе "Метрополитано", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".
"Атлетико" и "Арсенал" провели ровный первый тайм без обилия моментов. Под занавес первой 45-минутки форвард Канониров Виктор Дьекереш заработал на себе фол в штрафной хозяев и сам реализовал пенальти.
Второй тайм прошел полностью под диктовку Матрасников, которые сравняли счет уже на 56-й минуте — пенальти реализовал Хулиан Альварес. Ключевой момент в игре произошел на 78-й минуте, когда Ганцко врезался в Эзе в своей штрафной. Рефери изначально указал на пенальти в ворота "Атлетико", однако после просмотра VAR отменил свое решение.
"Атлетико" – "Арсенал" – 1:1
Голы: Альварес (56, пенальти) – Дьекереш (44, пенальти)
Предупреждение: Ганцко (78)
"Атлетико": Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Лукман, Кардосо (Молина, 88), Коке, Симеоне (ле Норман, 46), Альварес (Баэна, 77), Гризманн.
"Арсенал": Райя, Инкапье, Габриэл, Салиба, Уайт (Москера, 86), Райс, Субименди, Эдегор (Эзе, 58), Мартинелли (Троссар, 68), Дьекереш (Жезус, 68), Мадуэке (Сака, 68).
Полный видеообзор матча "Атлетико" — "Арсенал" будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.
Напомним, "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов прошло "Брюгге" (общий счет 7:4), "Тоттенхэм" (7:5) и "Барселону" (3:2). Канониры, в свою очередь, выбили из турнира "Байер" (3:1) и "Спортинг" (1:0).
Отметим, в финале ЛЧ "Атлетико"/"Арсенал" сыграет с победителем противостояния ПСЖ и "Баварии". К слову, парижане выиграли первую дуэль со счетом 5:4. Битва за трофей пройдет 30 мая в Будапеште (Венгрия).