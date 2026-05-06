Сломанный подсак и 9-килограммовый трофей: как рыбакам удалось поймать гиганта (фото)

В сети рассказали о необычной рыбалке

У мужчин выдалась удивительная рыбалка: после выпивки они легли спать, а когда проснулись, их ждал неплохой улов. Гиганта еле вытащили из воды.

О курьезной рыбалке жена одного из рыбаков написала в Threads. Также она опубликовала фото чудо-рыбы.

Сом весом 9 кг. Фото: Threads

По ее словам, рыбакам за весь день ничего не удалось поймать. Мужчины, видимо, с горя выпили спиртного, после чего легли спать.

На утро их ждал сюрприз – соседи принесли 9-килограммового сома. Автор публикации сообщает, что эти люди сказали: "Парни, вы поймали 9-килограммовую рыбу, мы вытащили ее, сломали подсак и вот вам принесли".

Можно предположить, что гигантского сома было непросто вытащить. К сожалению, место рыбалки и другие подробности в публикации не указаны.

Ранее заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь рассказала, что во время сезона рыбалки в Украине важно сохранять аборигенные виды рыбы, такие как щука или окунь. Рыбаки-любители должны соблюдать правила и не брать особей меньших разрешенной длины.