В Днепре людей могут заставлять разбирать завалы после обстрелов: кого и на каких условиях

Все механизмы уже регулируются законодательством

После введения трудовой повинности в Одессе власти Днепра объяснили, будут ли использовать подобную практику и кого из граждан могли бы привлекать к разбору завалов и прочей общественной работе.

Об этом говорится в официальном ответе Днепровского городского совета на соответствующий запрос "Телеграфа". В мэрии объяснили, что подобные решения уже регулируются действующим законодательством и могут быть приняты военным командованием совместно с военными администрациями.

Общественно полезные работы, инициированные военным командованием, являются обязательными к учёту при принятии решений ОВА.

К работам могут привлекать трудоспособных лиц, в том числе тех, кто не подлежит призыву на военную службу и кто по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения. В частности, это:

безработные,

внутренне перемещённые лица,

студенты,

самозанятые,

работники предприятий, не задействованные в мобилизационных задачах,

возможно также привлечение пенсионеров до 70 лет — но только с их согласия.

Ответ мэрии Днепра "Телеграфу"

Ответ мэрии Днепра "Телеграфу"

В то же время закон запрещает привлекать к подобного рода работам:

малолетних детей и детей в возрасте от 14 до 18 лет,

женщин, имеющих детей до трёх лет,

беременных женщин, если выполнение таких работ может негативно повлиять на их здоровье.

Трудовая повинность. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

С каждым заключается срочный трудовой договор. За работниками на время выполнения таких работ сохраняется их основное место работы. На этих людей также распространяются требования законодательства об охране труда и общеобязательном государственном социальном страховании.

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем (в том числе физическим лицом), по которому работник обязуется выполнять определённую работу, а работодатель обязуется выплачивать заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для её выполнения. Трудовым договором могут устанавливаться условия выполнения работ, требующих профессиональной или частичной профессиональной квалификации, а также работ, не требующих такой квалификации.

За выполнение общественно полезных работ оплата производится по условиям оплаты труда по должности, на которую они зачислены, и не может быть ниже их средней заработной платы по основному месту работы. Для других лиц размер оплаты будет устанавлен по соответствующей должности и не может быть ниже минимальной заработной платы при выполнении установленной нормы труда. При этом, страховые взносы выплачивают сами работодатели. Период участия в общественно полезных работах засчитывается в страховой стаж.

Страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало социальному страхованию и за него уплачивались страховые взносы. Страховые взносы — это средства, направляемые на социальное и пенсионное страхование, включая единый социальный взнос.

Ответ мэрии Днепра "Телеграфу"

Ответ мэрии Днепра "Телеграфу"

Финансирование включает также оплату больничных и компенсацию проезда к месту выполнения работ и обратно — при необходимости. Но при этом, бесплатное питание для работников не предусмотрено.

Трудовая повинность. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Законно ли привлекать людей к разбору завалов

Как рассказал "Телеграфу" юрист Игорь Чудовский, анализируя принятое решение в Одессе, правовая база для таких решений существует.

"В военное положение государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольной основе, и это не противоречит Конституции, потому что статья 43 прямо говорит: работа, выполняемая в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом в конституционном смысле", — говорит юрист.

Разрушенный многоквартирный дом в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Киеве вполне могут ввести общественно полезные работы, включающие разбор завалов после атак. Это решение будет приниматься в соответствии с законом и правовыми нормами.