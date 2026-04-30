Генерал использовал F-16 в личных целях

Михаил Корнилов
Истребитель F-16 Новость обновлена 30 апреля 2026, 16:19
Истребитель F-16. Фото Getty Images

Любовь к футболу погубила карьеру одному офицеру

Турецкий генерал Мете Куш был отстранен от должности после того, как он приказал вертолету и истребителю F-16 облететь стадион во время футбольного матча. Таким образом, офицер хотел поддержать свою любимую команду.

  • Во время матча Кубка Турции "Коньяспор" — "Фенербахче" над стадионом пролетели военные
  • Оказалось, что генерал, приказавший облет, является ярым фанатом "Коньяспора"
  • Офицера отстранили от должности

Инцидент произошел 21 апреля во время четвертьфинального матча Кубка Турции футболу между "Коньяспором" и "Фенербахче" (1:0). Об этом сообщает ntv.

Во время матча фанаты хозяев вывесили баннер с изображением самолетов и надписью "От орлов небес к орлам травы: удачи", после чего над стадионом пролетели F-16 и вертолет. В сети появились слухи о том, что полеты были скоординированы между группами болельщиков и командованием военной базы. После огласки генерал-майор Мете Куш, командующий 3-й главной авиабазой и гарнизоном в Конье, был отстранен от должности.

Баннер с надписью "От орлов небес к орлам травы: удачи"/Фото: ntv.com.tr
Мете Куш/Фото: ntv.com.tr

