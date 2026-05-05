Ждать ли дефицита лекарств в Украине? В Минздраве отреагировали на ситуацию с дистрибьюторами

Минздрав готов принимать меры в случае необходимости

Дефицита лекарств в украинских аптеках из-за блокировки счетов крупных дистрибьюторов "Оптима-Фарм" и "БаДМ" не предвидится. Фармацевтический рынок в Украине способен диверсифицировать поставки.

Об этом в официальном ответе "Телеграфу" заявило Фармацевтическое управление Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что в нашей стране поставки лекарств обеспечивается широким кругом дистрибьюторов и производителей. И, несмотря на ситуацию с отдельными субъектами рынка, аптеки имеют возможность осуществлять закупку лекарственных средств у других лицензированных поставщиков.

"Поэтому на сегодня отсутствуют системные предпосылки для дефицита лекарственных средств", — считают в министерстве и добавляют, что Минздрав ожидает от всех участников рынка ответственного поведения и соблюдения обязательств с учетом общественной значимости бесперебойного снабжения.

Справка: на "Оптима-Фарм" и "БаДМ" приходится около 80% рынка дистрибуции лекарств.

Фармацевтическое управление отмечает, что в случае необходимости, безотлагательно будет принимать дополнительные меры реагирования в пределах предоставленных полномочий. Вместе с этим в МОЗ объясняют, что ситуация с "Оптима-Фарм" и "БаДМ" находится в исключительной компетенции Антимонопольного комитета Украины.

Ответ МОЗ "Телеграфу"

"Минздрав не наделен полномочиями по предоставлению правовой оценки действиям субъектов хозяйствования в части соблюдения антимонопольного законодательства или законности решений Антимонопольного комитета Украины", — подчеркивается в ответе.

Вместе с этим Минздрав напоминает о правилах для бизнеса, которые предусмотрены законом. Согласно им и условиям лицензии, ни одна компания не может продавать конкретный препарат в объемах, превышающих 20% от общего дохода с его реализации в Украине за прошлый год. Такие квоты защищают рынок от монополистов и позволяют государству оперативно реагировать на ценовые колебания.

Что предшествовало

Как сообщала "Экономическая правда", в Украине заблокировали счета двух крупнейших фармацевтических дистрибьюторов "Оптима-Фарм" и "БаДМ". Исполнительное производство по первой компании было начато 22 апреля 2026 года в отделе принудительного исполнения решений Государственной исполнительной службы.

Также частично заблокированы счета еще одного крупного фармдистрибьютора — "БаДМ". Его счета были арестованы еще в декабре 2025 года, и тогда компания некоторое время не могла рассчитываться с поставщиками. На эти две компании приходится около 80% рынка дистрибуции лекарства.

