"Металлист 1925" - "Чернигов": онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины (видео)

Один из лидеров УПЛ сыграет за место в финале турнира против аутсайдера Первой лиги

В среду, 22 апреля, определится второй финалист Кубка Украины-2026 по футболу. Во втором полуфинале "Металлист 1925" сыграет против "Чернигова".

"Металлист 1925" и "Чернигов" сыграют на нейтральном поле

Черниговский клуб выступает в Первой лиге, харьковчане — в УПЛ

Победитель противостояния сыграет за трофей против "Динамо"

На сайте "Телеграф" доступна прямая трансляция матча "Металлист 1925" — "Чернигов" от YouTube-канала "УПЛ ТБ". Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Второй полуфинал КУ-2026 "Металлист 1925" — "Чернигов" примет Житомир. Харьковчане подходят к игре в качестве однозначных фаворитов. "Металлист 1925" на данный момент занимает 4-е место в Украинской премьер-лиге (УПЛ). "Чернигов", в свою очередь, является аутсайдером Первой лиги, находясь в 2 очках от зоны вылета.

Напомним, "Металлист 1925" выбил из Кубка Украины "Оболонь" (2:0), "Колос" Полонное (4:1), "Агробизнес" (4:3) и "Локомотив" Киев (3:0). "Чернигов" одолел "Атлет" Киев (1:0), после чего прошел "Кривбасс" (3:0), "Лесное" (1:1, 4:3 по пенальти) и "Феникс" Мариуполь (0:0, 5:4 по пенальти).

Первым финалистом Кубка Украины стало киевское "Динамо". Бело-синие в Тернополе одолели "Буковину" (3:0). На сайте "Телеграф" доступно полное видео этого матча.