Приглашение для Путина: поедет ли он на саммит G20 и зачем Трамп его позвал

Украинские эксперты предупреждают о риске легитимизации Кремля

Министерство иностранных дел РФ заявило о получении официального приглашения на саммит G20 "на самом высоком уровне" от американской стороны. Официальные представители Кремля еще не дали ответа на формат участия, однако украинские эксперты уверены — ждать президента России Владимира Путина на этом саммите не стоит. В то же время у президента США Дональда Трампа есть свои цели для приглашения.

Что нужно знать:

Саммит состоится в Майами 14–15 декабря 2026 года

Участие Путина маловероятно — возможный онлайн-формат

Украинские политики назвали приглашение дипломатической ошибкой

Саммит может иметь внутриполитическое значение для США

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп Александр Мережко в комментарии "Телеграфу" называет подобное приглашение огромной дипломатической и политической ошибкой со стороны Соединенных Штатов, ведь это способ легитимизировать Путина несмотря на военные преступления.

"А как Путин воспринимает такие вещи? Он продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, бомбить гражданское население. И он воспринимает такие жесты со стороны Соединенных Штатов как нечто, что поощряет его. То есть он считает, что я прав, я могу продолжать убивать гражданское население, и мне за это ничего не будет, — объясняет Мережко. — Это даже побуждает его совершать еще больше преступлений против гражданского населения. Он так это воспринимает, по крайней мере".

Путина не испугает возможная публичная обструкция на саммите, однако, по мнению Мережко, он в США на встречу не поедет. Предыдущая встреча проходила в Анкоридже на военной базе, на встрече "двадцатки" ситуация иная.

Почему он не поедет? Потому что он параноик, боится за свою безопасность. Потому что мероприятия "Большой двадцатки" проходят в более или менее публичных местах. А Путин этого боится, даже если его пригласят, то я думаю, что он побоится приехать. Скорее всего, он может выступить онлайн и прислать вместо себя Лаврова. Но сам побоится приехать. Он едет либо в тоталитарные государства типа Китая, где стопроцентная безопасность, либо как Трамп его пригласил на военную базу. А [во Флориде] наверняка будут протесты, акции со стороны американского общества, украинской диаспоры, диаспоры других стран. Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству

В частности, в Майами, где запланирован саммит, большая диаспора из Кубы. Мережко напоминает — американские кубинцы понимают, что тоталитарный режим на их родине держится на российской поддержке.

Протест против Путина во время визита в Анкоридж

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркивает, что вопрос о недопуске Путина на саммиты G20 никогда не стоял, ведь Россия является членом "Большой двадцатки".

"Трамп воспринимает мировую политику, прежде всего, как общение и принятие решений крупными лидерами. Трамп относится к "Большой двадцатке" не так критично, как к "Большой семерке", где он находится в явном меньшинстве и его раздражает, что там пытаются его поучать, что он там не доминирует. А G20 для него более приемлемый вариант, потому что там есть главные мировые лидеры, по его мнению, — это он, Си Цзиньпин и Путин", — объясняет эксперт мотивы американского президента.

Курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич в штате Флорида принадлежит Трампу

Более того — для Трампа, по мнению Фесенко, саммит во Флориде "будет фестивалем в честь Трампа рядом с его резиденцией". Поэтому он должен там выступать в роли хозяина и кичиться своим богатством.

Это не попытка реабилитировать Путина (к большому сожалению, для Трампа совершенно неважно, как воспринимают Путина, он не считает его убийцей, для него это война. Все обстрелы, убийства, которые происходят в этой войне, ему не нравятся, он об этом говорит. Ему не нравится, что убивают тысячи людей, но это война, и он сохраняет нейтралитет — никого не осуждает, для него здесь нет стороны агрессора и стороны жертвы, для него есть две стороны войны. А главное, Путин входит в высшую геополитическую лигу вместе с ним и Си Цзиньпином, и поэтому им нужно встречаться, а саммит "Большой двадцатки" — это хороший повод встретиться так, чтобы все почтили Трампа именно на его территории. Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

И хотя Путину могут отвести роль "приглашенной звезды", нужно учитывать контекст, ведь никто не может предусмотреть политические проблемы, которые будут на момент саммита. "Для Трампа это еще может стать "компенсацией" после вполне вероятного поражения его партии на промежуточных выборах в Конгресс; ему нужно будет как-то восстанавливать свою репутацию сильного лидера. Поэтому этот саммит может стать для Трампа формой компенсации внутренних проблем и, опять же, восстановления его нарциссического сверх эго", — резюмирует Фесенко.

