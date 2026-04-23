"Это не тупик — это хуже". Кульпа о переговорах с Россией, угрозах Трампа и вступлении в ЕС

Если бы Киев давал свои гарантии безопасности Европе, они были бы гораздо надежнее, чем американские

Переговоры Украины и России не зашли в тупик, однако у них точно большая проблема — лицемерие Кремля. Более того, угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО добавляют масла в огонь.

Об этом "Телеграфу" рассказал Петр Кульпа, глава правления Республиканского фонда Украины, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, политический аналитик.

Недавно руководитель ОП Буданов снова заговорил о красных линиях на переговорах с Россией, а по вашему мнению, не зашли ли они в тупик?

– Это не тупик – это хуже. Я считаю, что то, с чем мы имеем дело сейчас – это лицемерие. Лицемерие, заставляющее всех этих людей, которые говорят, что существует НАТО, нужно укреплять трансатлантические отношения, а на самом деле все понимают, что Трамп потенциально столь же опасен, как и Путин. Игры между Путиным и Трампом за наш счет, за счет Центральной Европы – это первый момент.

Второй момент – это вопрос, как разыгрывать этот конфликт, потому что есть предпосылки, которые говорят, что Россия могла бы быть заинтересована в том, чтобы остановить конфликт против Украины. Но они действительно не хотят прекращения, не хотят мира. Им гораздо интереснее победить Украину, побеждая Европу.

Если бы, например, сегодня ударили 2000-3000 дронов по Европе. Что Европа сделала бы? Обратилась к пятой статье НАТО, Соединенным Штатам. И Трамп может прийти как переговорщик. И говорить с Путиным, так? Однако в таком случае, во-первых, Европа перестанет помогать Украине, а во-вторых, скорее всего, снимет все санкции против России.

В-третьих, все иностранные войска выведутся и это опаснее. В доктрине, которую подготовил Олдридж Коул, написано, что Соединенные Штаты, американские ребята не будут воевать, не будут гибнуть за безопасность Европы. При этом сейчас Трамп оказывает России услугу, которая говорит, что он дальше снимет с них санкции. Хотя они не влияют на количество находящейся на земле нефти.

Трамп делает это (ослабляет санкции — ред.) ради только того, чтобы у Путина было больше денег, чтобы не боялся финансового дефицита. Далее президент США говорит о выходе из НАТО, но не говорит о выходе из Европы. По сути он хочет разделить союзников в Европе на так называемых добрых и плохих.

Почему территориальный вопрос наиболее острый?

— Здесь нужно подчеркнуть, что есть серая зона безопасности. Но вопрос, кто его заполнит? Ведь как сказал Зеленский, что в случае выхода США из европейской части НАТО создается предпосылка для того, чтобы гарантом безопасности выступала бы Украина. Здесь в принципе Киеву нечего, что терять, государство и так в состоянии войны.

Если бы Украина давала свои гарантии безопасности, они гораздо надежнее, чем американские гарантии, во-первых. Во-вторых, Украина могла бы монетизировать свою позицию. Потому что этот военный союз, если бы ударили по Европе, он возникал бы на украинских условиях. И тогда эти односторонние гарантии сменяются двусторонними.

В таком случае Украина могла бы потребовать от своих потенциальных союзников интенсифицировать поддержку для себя, изменять инфраструктуру, чтобы можно было на их территории производить украинскую продукцию. Тогда бы сценарий, который разыграет Путин и Трамп, попал бы в блокаду. Впоследствии все в итоге вернулись бы к историческим ролям. Фактически силы распределились бы между Черным и Балтийским морями.

Франция, Германия говорят об определенном облегченном членстве Украины в ЕС. Что это за риторика вообще?

— Это достаточно глобальный вопрос в Европе. Во-первых, глобально единственная валюта, которая есть в Европе, сейчас — это сила. То есть тот, кто имеет инструменты насилия, тот и прав. Сейчас в Европе есть три центра силы: Париж, Лондон и Киев. Но в рамках Европейского союза есть только один – Париж.

Германия владеет деньгами в долг (т.е. банки выдают государству кредиты – ред.). Единственная страна, действительно владеющая деньгами — Нидерланды. И здесь ЕС находится в сложной ситуации, ведь реальная военная сила – это 150-170 бригад из общих 210. При этом украинцев (на территории Украины – ред.) 100-120 бригад, которые могут воевать. Однако Франция и Британия, как центры силы, связаны только ядерным оружием. Крупнейшая военная продукция производится в Украине. Она производит 60-70% собственного оружия, которое изготовляет на собственных компонентах, избегая даже китайских.

По количеству ударных единиц фирма Firepoint является самой большой. Никто больше не производит ударных дронов, летающих на 2000 км. Здесь речь идет не только о дронах, но и крылатых ракетах. Сейчас Украина производит в разы больше, чем США и Россия. Когда Киев запустит ракету FP9, Москва и Санкт-Петербург будут без защиты. К чему я веду? Украина — это реальная сила, мощный потенциал, который уже сейчас себя показал. Поэтому Европа заинтересована в партнерстве.

Украина непробиваемая. Победа однозначно за ней. Россия может покупать время, терять людей, ресурсы. И все, чтобы Путин мог показать, что все в процессе. Но действительно все понимают, что россияне проиграли эту войну.

И вопрос ЕС нуждается в более глубоком осмыслении, ведь в случае входа в Союз созданы рамки входа на рынок, то есть "равные" и "более равные" люди, и это нужно учитывать. При этом вторая группа имеет больше прав и делает то, что хочет. К примеру, сейчас Германия пытается повлиять на цену дизеля как раз за счет своей позиции в ЕС. При этом другие союзники молчат.

