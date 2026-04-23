В Раде обсуждается проверка забронированных от мобилизации. Что может измениться

Государство должно получать больше мобилизованных, чем при стандартном подходе

Хочешь забронировать работника на предприятии – мобилизуй вместо него несколько человек. Такая идея возникла в Верховной Раде, где серьезно настроены навести порядок в системе бронирования.

Об этом "Телеграфу" рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он подчеркнул, что не поддерживает экономическое бронирование, поскольку оно противоречит конституционному равенству граждан.

Федор, скажите, относительно вашего заявления о бронировании, справится ли с этим малый бизнес или среднее предприятие. Способно ли оно привлечь 10 новых людей для сохранения одного ключевого специалиста.

— Смотрите, речь идет не об изменении подходов в мобилизации. Мы знаем очень много случаев, когда бизнес, подпадающий под критерии критичности, имеет определенное количество забронированных граждан, военнообязанных до 50%, например. Но предприятие хочет еще больше забронировать критических работников.

Речь идет не об изменении подходов к бронированию. Если определенный бизнес малый, средний, большой, без разницы, хочет дополнительно к тем квотам, которые предусмотрены законом о мобилизационной подготовке, мобилизации и критериям бронирования, забронировать еще какую-то категорию лиц, то это должно быть не просто так.

Это вопрос не об экономическом бронировании, ведь я его противник, потому что считаю, что просто заплатить деньги и получить право на бронирование – это нарушает конституционный принцип равенства. Поэтому если предприятие хочет дополнительно забронировать нужных им граждан, оно должно дать альтернативу не в качестве денежных средств, а в качестве конкретных военнослужащих Вооруженных сил Украины или других составляющих секторов безопасности обороны, которые придут на замену тому, кого они хотят забронировать. Вот и все. То есть речь не идет о кардинальном изменении подходов.

Федор Вениславский

Скажите, это будет оформлено в какой-либо законопроект или это полномочия Минобороны.

– Еще ничего нет. Это просто идея, озвученная на заседании подкомитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности: обороны и разведки на прошлой неделе в пятницу. Мы рассматривали вопросы, связанные с усовершенствованием привлечения на рекрутинговых основаниях к Вооруженным силам различных категорий граждан и иностранцев в том числе.

Тогда было озвучено, что бизнес готов к тому, чтобы финансировать привлечение таких военнообязанных или военнослужащих для того, чтобы иметь право дополнительно забронировать какую-либо категорию лиц. Поэтому я считаю, что это совершенно правильная идея. Если предприятие хочет дополнительно иметь забронированных там два-три человека, оно должно привести соответствующую кратную численность в ВСУ и на законных основаниях получить право на бронирование дополнительной категории.

Пока это не оформлено ни в одном нормативно-правовом проекте. Это как идея, которую мы обсуждаем на заседании подкомитетов.

Федор, ваши коллеги несколько раз упоминали, что, возможно, нужно вводить KПЭ (ключевой показатель эффективности) для забронированных. Действительно ли он нужен?

— На самом деле здесь вопрос не в КПЭ, а в том, что действительно нужно, и здесь я соглашаюсь с коллегами, а нужно провести ревизию забронированных. Ведь когда в условиях войны кто-то не хочет служить, он ищет какие-либо возможности, в том числе коррупционные дабы избежать службы. Сейчас, к большому сожалению, нередки случаи, когда бронирование превращается из необходимости сохранения работников в бизнесе в коррупционную схему. То есть платит не предприятие, где работают работники, а платит работник предприятию для того, чтобы быть забронированным и не быть мобилизованным.

Здесь нужно навести порядок и действительно проверить, какую социально полезную функцию выполняют забронированные работники. Насколько они действительно критичны для выполнения предприятиями своих непосредственных функций в секторе безопасности и обороны, или в секторе критической инфраструктуры и т.д. То есть, надо не допускать злоупотребления и необоснованного бронирования тех, кого не нужно бронировать.

