Почему Зеленский и Нетаньяху не общаются: посол объяснил, есть ли конфликт

Попытка организовать разговор не увенчалась успехом

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не контактировали в последние годы, но не из-за плохих отношений, а по причине загруженности с обеих сторон. При этом, между странами сохраняется потенциал для сотрудничества.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" в эксклюзивном комментарии рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. По его словам, не так давно израильская сторона инициировала телефонный разговор между ними, но он не состоялся.

Недавно было обращение с нашей стороны к президенту Зеленскому организовать телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху. К сожалению, они не нашли времени в расписании и не смогли договориться о времени разговора. Так что надеюсь, что будет разговор в скором времени. Есть о чем говорить отметил собеседник.

При этом, в отношениях Зеленского и Нетаньяху нет натянутости, они остаются хорошими, но в данный момент обе страны заняты своей войной, потому сложно найти время, чтобы "заниматься проблемами друг друга".

Обе страны заняты собственными проблемами сейчас. Но отношения у нас хорошие, я бы не назвал их натянутыми. И контакты есть на всех уровнях и в том числе между президентом Зеленским и президентом Герцогом (Ицхак Герцог , — президент Израиля, — Ред.), между министрами иностранных дел. Я хочу напомнить, что был визит нашего министра иностранных дел в прошлом году летом в Киев. Так что, в принципе, у нас все нормально. Есть о чем говорить, есть общие темы объясняет Бродский.

Михаэль Бродский.

Посол добавил, что хотя в Украине и Израиле совершенно разные войны, но они происходят в один временной промежуток, потому, безусловно, есть связь между тем, что происходит на Ближнем Востоке и в Украине.

Поэтому хотя бы об этом можно говорить. Кроме того, можно говорить о сотрудничестве как в гражданских сферах. Понятно, что израильский опыт нужен Украине в плане энергетики, в плане водоснабжения, в плане инфраструктуры. И в том числе военно-техническом сотрудничестве. У нас есть большой потенциал, потому что мы единственные две страны в мире, которые хотят уничтожить и говорят об этом открыто говорит он.

Отдельно дипломат отметил интерес Израиля к украинским решениям. Между странами есть обмен опытом и контактами.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский.

Говоря о роли Ирана, Бродский подчернул, что ослабление этой страны в конечном счете приведет и к ослаблению России

То, что происходит с Ираном, идет на пользу Украине. Может быть, не в краткосрочной перспективе. Я понимаю, что сейчас внимание переключилось на Ближний Восток. Цены на нефть растут, соответственно, доходы России растут, но в среднесрочной, в долгосрочной перспективе, я думаю, что Украина выиграет полагает Бродский.

При этом, режим Ирана, который все еще не обвалился, по мнению посла, не продержится долгое время.

Невозможно подавлять собственный народ бесконечно. Поэтому я думаю, это только вопрос времени, когда режим сменится. Я скажу так, что такие режимы не должны жить долго. подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, поможет ли Киев Израилю в войне с Ираном. Эксперты дали объяснения.